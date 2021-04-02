التقديم لمعهد معاوني الأمن الدفعة السادسة 2021 يبدأ السبت ولمدة شهر “ذكور وإناث” عرض التفاصيل

التقديم لمعهد معاوني الأمن من الموضوعات التي تهم شريحه كبيرة من المجتمع المصري، حيث تهتم عدد من الآسر بالتقديم لأبنائهم وبناتهم بالمعاهد والكليات العسكرية، نظراً لما يناله الطالب من اهتمام وتدريب متميز، كما يحصل على العديد من المميزات بعد التخرج والعمل في مجال تخصصه، وبعد إعلان وزارة الداخلية عن فتح باب القبول للدفعة السادسة، بمعهد معاوني الأمن 2021 الذي أصبح بديل عن معهد أمناء الشرطة سابقاً، وبدأ البحث لمعرفة تفاصيل التقديم سواء الموعد والشروط والأماكن المخصصة لسحب الملفات، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نضع بين أيديكم متابعينا الكرام كافة التفاصيل خلال السطور القادمة.

موعد التقديم في معهد معاوني الأمن

يبدأ التقديم من يوم السبت الموافق 3 أبريل 2021، ويستمر لمدة شهر أي حتي 3 مايو 2021، ويتم استقبال المتقدمين من الثامنة صباحاً حتي الرابعة عصراً طوال الأسبوع، ما عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية.

الأماكن المخصصة للتقديم “ذكور وإناث”

معهد معاوني الأمن بطرة “ذكور، إناث”.

معهد معاوني الأمن بالبحيرة في مدخل وادي النطرون “ذكور”.

معهد تأهيل الأفراد بسوهاج في حي الكوثر “ذكور”.

شروط واجب توافرها في المتقدمين لمعهد معاوني الأمن

التقديم للذكور والإناث. أن يكون المتقدم مصري الجنسية والمنشأ. أن يكون من أبويين مصريين. أن يكون السن بين 19 عام حتي 25 عام في تاريخ فتح باب التقديم. أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها. أن يكون حسن السير والسمعة. ألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو بعقوبة جنائية، ما لم يتم الحكم له برد الاعتبار. ألا يكون قد تم فصلة من العمل سواء بالحكومة أو بالقطاع العام بقرار نهائي أو حكم كجزاء تأديبي، ما لم يمر فترة 4 سنوات على صدوره. ألا يقل طول المتقدم من الذكور عن 170 سم وعرض الصدر لا يقل عن 85 سم. ألا يقل طول المتقدمة “إناث” عن 160 سم. ألا يكون المتقدم متزوج وقت التقديم. اجتياز اختبار السمات المحدد للقبول. اجتياز اختبارات اللياقة البدنية المقررة. لا يجوز التقديم للمجندين بالقوات المسلحة أو الملحقين بالشرطة.