/625325/أسعار-الخضروات-والفاكهة-اليوم-الجمعة-2-4-2021-في-المجمعات-الاستهلاكية

تحرص المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، على طرح أكبر عدد من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، لتوفير جميع احتياجات المواطن الأساسية بأسعار مخفضة.

دوت الخليج يرصد أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة الموافق 2-4-2021 داخل المجمعات الإستهلاكية، حيث هناك العديد من المواطنين وربات المنزل الذين يبحثون دومًا عن أسعار السلع الخضؤ والفاكهة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

أسعار الطماطم والبطاطس في المجمعات الاستهلاكية

بلغت أسعار كيلو الطماطم سعر 3.5 جنيه، وتوقف سعر البطاطس عند 3.75 جنيه، وسجل سعر البصل الأبيض 4 جنيهات، والبصل الأحمر 6.5 جنيهات، وسجل سعر الكوسة 8 جنيهات، والجزر 5 جنيهات.

أسعار الخيار والفلفل في المجمعات الإستهلاكية

سجل سعر الخيار 8 جنيهات، والباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات، الفلفل الرومى بـ 8 جنيهات، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 9 جنيهات، والفلفل البلدى بـ 8 جنيهات، أما سعر الفلفل الألوان توقف عند 21 جنيها، الليمون بـ21 جنيها، الفاصوليا الخضراء بـ 14 جنيها، وسعر البسلة 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم في المجمعات الإستهلاكية

سجل سعر الجوافة 9 جنيهات، وبلغ سعر التفاح السكرى 26 جنيهًا، وكانتلوب " أناناس" بـ 8.5 جنيه، اليوسفى بـ9 جنيهات، الموز البلدى بـ10 جنيهات، العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها، التفاح الإيطالى بـ 25 جنيها، البرتقال بسرة بـ9.5 جنيه، وبلغ سعر البرتقال البلدى بـ4.5 جنيه.

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، في فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بمحافظات الوجه القبلي لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25% بجانب أيضا الاستمرار في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أبريل الجاري.