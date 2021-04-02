التايمز: برشلونه يفشل في حسم صفقة هالاند

يعاني خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة في التعامل مع الفريق ووضع النادي في الفترة الحالية، بسبب خسارة الإوروجوياني لويس سواريز، في خط الهجوم وعدم وجود بديل له، وغضب الإرجنتيني ليونيل ميسي في حلول إدارة النادي وقرراتها.

حسب ما نشرته جريدة التايمز الإنجليزية اليوم من تقارير حول المحادثات التي حدثت أمس مع إدارة نادي برشلونة وممثلي النرويجي أيرلينج هالاند، فقد فشل الفريق الكتلوني في التوصل لإتفاق يبرم صفقة صاحب العشرين عام وصفقة الموسم في الإنتقالات الصيفية المقبلة.

للمرة الثانية يفشل فريق برشلونة في تعويض البديل لسواريز، وغضب لينويل ميسي بعدم وجود مهاجم صريح في خط الهجوم، ينهي خدماته التي يقدمه له في الملعب بإحراز الاهداف، وضعف قدرة الفرنسي جريزمان في تقديم رد علي خدمات ميسي بتسجيل الأهداف.

ظهر أمس مينو رايولا وكيل أعمال النرويجي أيرلينج هالاند ووالده صباح الخميس أمس في نادي برشلونة، مع أحد المقربين لخوان لابورتا رئيس النادي الكتلوني، ومن الجدير بالذكر ان مينو رايولا ووالد هالند هم ممثلي اللاعب في الإنتقالات، ولم يتأخر حضورهم في النادي الكتلوني بعد لقاء خوان لابورتا رئيس النادي، وتوجها للعاصمة الإسبانية في لقاء رئيس نادي ريال مدريد بيريز.

يتوجه مينو رايولا وكيل أعمال أيرلينج هالاند ووالده اليوم الجمعة إلي المملكة المتحدة في لقاء مع بعض اندبة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي لم تعرف بعد في الخطة الوصول لحل أمثل في حسم صفقة هالاند في الإنتقالات الصيفية المقبلة.

موقف الفريق في الدوري

يحتل فريق برشلونه المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 62 نقطة، من أصل 28 مباراة في هذا الموسم، حقق من خلالها 19 انتصار، في حين تعادل في 5 مباريات، وخسر في 4 مباريات، سجل من خلالها 67 هدف، في حين تلقت شباكة 24 هدف في هذا الموسم.

يلتقي برشلونة في الأثنين المقبل مع فريق بلد الوليد في لقاء الجولة التاسعة والعشرون في الدوري الإسباني الممتاز، وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء.