/625326/مدافع-ليفربول-يخطف-الأضواء-من-صلاح-داخل-الفريق

جاء الإنجليزي نات فيليبس مدافع فريق ليفربول، بتألق وظهور جيد في الريدز خلال شهر مارس المنصرم، ليخطف الأضواء من الفرعون المصري، ويحصد جائزة لاعب الشهر داخل صفوف الفريق.

تألق الإنجليزي فيليبس صاحب الـ 24 عام في خط دفاع الفريق خلال شهر مارس، في غياب برج الفريق فيرجيل فاندايك، جعل العديد من الكاميرات والأضواء تتسلط عليه، بالرغم من موسم سئ للفريق في النتائج وتأخر مركزه في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

نشر فيليبي عبر الموقع الرسمي لناديه: "أنا ممتن دون شك، كانت مفاجأة سعيدة لي، أصوات الجماهير هي ثناء كبير لي ومن الرائع أن أتلقى هذا القدر من الحب الكبير والتقدير، لكن في الوقت نفسه أحاول ألا أعطي اهتماما كبيرا لتلك الجائزة، وأن أركّز على عملي وأواصل القيام بما أوصلني للفوز بهذه الجائزة".

وأضاف "لم أتخيل أبدا مسيرة مماثلة كهذه، وبالتالي أنا سعيد للغاية لما وصلت إليه، لو أخبرني أحد بداية الموسم أن ذلك سيحدث لي، لما صدقته".

واكمل: "مررنا بفترة صعبة في أعياد الميلاد، وهذا استهلكنا كثيرا كمجموعة، وهناك بعض المباريات التي كان علينا أن نتحد فيها بقوة لنخرج بنتيجة إيجابية مثلما حدث أمام ولفرهامبتون أو شيفيلد يونايتد".

وأتم: "لم أكن لأفوز بهذه الجائزة لولا زملائي، أنا سعيد للفوز ولكنها ليست تركيزي الأساسي، الأهم أن يؤدي الفريق جيدا ويحقق النتائج، نحتاج إلى المواصلة على نفس المنوال".

موقف الفريق في الدوري

يقع ليفربول في المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، من أصل 29 مباراة، حقق من خلالها 13 انتصار، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 9 مباريات، سجل من خلالها 48 هدف، وتلقت شباكة 36 هدف لهذا الموسم.

بينما يتصدر فريق مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 71 نقطة، من أصل 30 مباراة في هذا الموسم، حقق من خلالها 22 انتصار، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 3 مباريات، سجل من خلالها 64 هدف، في حين تلقت شباكة 21 هدف .