هيئة الأوقاف تؤكد: نخضع للرقابة المالية والقانونية

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الأوقاف، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغياب الرقابة على إيرادات هيئة الأوقاف المصرية ومصروفاتها، مُوضحةً أن هيئة الأوقاف المصرية تخضع للرقابة بشِقيها المالى والقانونى، إذ يتم إعداد تقرير شهرى يتم تسليمه لمختلف الجهات الرقابية لمراجعة حسابات الهيئة.

وشدد الوزارة على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل يتم استغلالها بشكل أمثل فى الأغراض المخصصة لها، مُشيرةً إلى قيام الوزارة باستثمار مال الوقف على أسس علمية واقتصادية من خلال خبرات اقتصادية وطنية متخصصة، لتحقيق أفضل عائد استثمارى، وبما يسهم فى خدمة المجتمع وفقا للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف، وهو ما يترجم إلى أرقام قياسية فى إيراداتها تعلن الهيئة عنها تباعا.

وفى سياق متصل، حققت هيئة الأوقاف المصرية أرقاما قياسية جديدة فى الأرباح والإيرادات للشهر الثامن على التوالى، إذ حققت 124.658.351 جنيه خلال فبراير 2021، بزيادة قدرها نحو 35 مليون جنيه عن أعلى شهر مماثل سابق، ليبلغ إجمالى ما تم تحصيله فى الأشهر الثمانية الأولى من العام المالى الحالى من الإيرادات والأرباح 1.070.690.857 جنيه، بزيادة قدرها 197 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة تقدر بـ 22.7 %.

وناشدت الأوقاف جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التى تستهدف إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة فى حالة وجود أى استفسارات أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة "23931216 /02".