القوى العاملة: تعيين 1.260 شابا وتوفير 20 فرصة عمل فى البحيرة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالبحيرة 1.260 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 26 من ذوى الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتوفير 20 فرصة عمل، فضلاً عن استخراج 3.138 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.





وقال الوزير، فى بيان صحفى، إن المديرية قامت بتسجيل 10 عمال غير منتظمين بوحدة العمالة، فضلاً عن صرف منحا للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 10 منحة مولود بإجمالى 20 ألف جنيه، و11 منحة زواج بمبلغ 33 ألف جنيه، و10 منحة وفاة بمبلغ 36 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه 89 ألف جنيه لـ 31 عاملا ً من المسجلين، بالإضافة إلى صرف منحة المولد النبوى الشريف لـ 3.576 عاملاً من المسجلين بإجمالى مليون و788 ألف جنيه.

وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال فبراير الماضى - أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 464 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 24 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 8 ندوات توعية عمالية، و 4 ندوات توعية سكانية، فضلاً عن بحث 21 شكوى عمالية و11 شكوى نقابية، وتجديد 4 تراخيص عمل أجانب لـ 4 فلسطينيين من الادارة المختصة.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 66 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 5 محاضر للمنشآت المخالفة، وبحث 3 شكاوى فى نفس المجال، والتفتيش على 330 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.