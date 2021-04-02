وقال الوزير، فى بيان صحفى، إن المديرية قامت بتسجيل 10 عمال غير منتظمين بوحدة العمالة، فضلاً عن صرف منحا للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 10 منحة مولود بإجمالى 20 ألف جنيه، و11 منحة زواج بمبلغ 33 ألف جنيه، و10 منحة وفاة بمبلغ 36 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه 89 ألف جنيه لـ 31 عاملا ً من المسجلين، بالإضافة إلى صرف منحة المولد النبوى الشريف لـ 3.576 عاملاً من المسجلين بإجمالى مليون و788 ألف جنيه.
وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال فبراير الماضى - أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 464 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 24 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 8 ندوات توعية عمالية، و 4 ندوات توعية سكانية، فضلاً عن بحث 21 شكوى عمالية و11 شكوى نقابية، وتجديد 4 تراخيص عمل أجانب لـ 4 فلسطينيين من الادارة المختصة.
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 66 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 5 محاضر للمنشآت المخالفة، وبحث 3 شكاوى فى نفس المجال، والتفتيش على 330 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تعيين 1.260 شابا وتوفير 20 فرصة عمل فى البحيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.