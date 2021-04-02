صور.. مصر وجورجيا توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون المشترك بقطاع الشباب

جدة - نرمين السيد - وقع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بروتوكول تعاون مشترك مع ألكسندر نالبندوف سفير دولة جورجيا لدى القاهرة، لتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين من خلال برامج من شأنها تعزيز التعاون بقطاع الشباب فى كلا البلدين.





وقال الدكتور أشرف صبحى، إن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائمًا لتوطيد التعاون مع دول العالم للاستفادة من خبراتهم فى تطوير القطاعين الشبابى والرياضى، مؤكدا أن القيادة السياسية فتحت آفاق جديدة للتعاون مع كل دول العالم.

وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية تعزيز التعاون مع جميع الشركاء وخصوصا دولة جورجيا التى تتمع بمقومات جاذبة للأسواق المصرية، وكذا تبادل الثقافات بين شباب البلدين.

وأعرب سفير دولة جورجيا عن تقديره للعلاقات المثمرة بين البلدين فى مجال الشباب، مؤكدا أن مصر وجورجيا لديهما خبرات واسعة فى مجال الشباب، ويمكنهما تحقيق تقدم بهذان القطاعين الهامين من خلال تعميق الشراكة والعلاقات الثنائية بين الدولتين، واختتم بأن مصر أصبحت لها دورًا إيجابيًّا كبيرًا بين دول العالم، وهذا جعلنا نؤكد ضرورة التعاون فى مختلف المجالات الأخرى.

حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور ممدوح عبد العزيز رئيس الادارة المركزية لشئون الوزير، رضا صالح مدير عام الإدارة العلاقات العامة والخارجية بالوزارة، وممثلين من سفارة دولة جورجيا بالقاهرة.