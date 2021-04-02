وزير التعليم العالى: 332 مليون جنيه تكلفة مشروعات جامعة الأقصر

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، وأنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية لمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة الأقصر.





وأفاد التقرير، فى بيان صحفى، بأنه جارى إنشاء كلية الطب بمدينة طيبة الجديدة، وتطوير وتأهيل مبنى كليتى العلوم والتربية بمدينة طيبة الجديدة، بالإضافة إلى تطوير وتأهيل مركز الاختبارات الإلكترونية بكليات الجامعة، ورفع كفاءة أربع عمارات مدن جامعية بمدينة طيبة الجديدة.

وأوضح التقرير، أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجارى تنفيذها فى جامعة الأقصر تبلغ نحو 332 مليون جنيه.

وأشاد وزير التعليم العالى، بالالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة الأقصر، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالى بكافة عناصرها.

وأكد عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالى على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالى ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.