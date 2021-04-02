حصاد الأسبوع لوزارة القوى العاملة

تسليم 13306 بوليصة تأمين تكافلي للصيادين والعمالة غير المنتظمة بـ 3 محافظات ..ورفع المستهدف من البوليصة الى ٥٠٠ ألف .. وتدريب 3000 في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة - من 26 مارس الماضي إلى 2 أبريل الجاري- أهمها كانت جولات وزير القوي العاملة محمد سعفان فى محافظات السويس والشرقية وأسوان لتوزيع 13306 وثيقة تأمين تكافلي على الحياة للعمالة غير المنتظمة والصيادين ، والتي أعلن خلالها رفع المستهدف من وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة من ٢٠٠ ألف إلى ٥٠٠ ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر ، وتوزيع عقود عمل لذوي الهمم بالسويس ، ولقاء بالعمالة العائدة من الخارج لمساعدتهم لعمل مشروعات صغيرة فى السويس وأسوان .

كما تفقد الوزير محطة الحاصلات الزراعية بوادي الملاك وشارك فى زراعة أشجار الزيتون فى اطار مبادرة هنجملها بالشرقية ، فضلا عن توزيع فوانيس رمضان على الأيتام فى يوم اليتيم بأسوان ، وحذرت ونفت وزارة القوي العاملة من جديد من أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص، باسم الوزارة على صفحات التواصل الاجتماعي ، ومتابعة دورية لذوي الهمم والعزيمة للاطمئنان علي توفير كافة الوسائل اللازمة لدعمهم ودمجهم في محيط العمل ، والتقى الوزير مسئولي شركة "سيسكو" العالمية للتقنيات لتدريب 3000 متدرب في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة ، فضلاً عن تحويل 8.5 مليون جنيه مستحقات لـ 537 عامل مصري عاد من الأردن .

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث واصل وزير القوي العاملة ، جولاته الميدانية لمحافظات الصعيد، ، حيث يزور خلالها محافظات أسوان والأقصر وقنا ، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا ، والعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.

وكانت المحطة الأولي زيارة الوزير لمحافظة أسوان، ليؤكد ما وعدت به الدولة المصرية، خلال زياراته المكوكية للمحافظات والتواجد وسط العمال بكافة القطاعات للتعرف عن قرب عن كافة المشاكل والإسراع في تذليلها والمساعدة في حلها مع الجهات المعنية المختلفة وتوفير الرعاية للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين وتصنيفها وعمل قاعدة بيانات متكاملة وسليمة تمهيداً لتقديم الرعاية على أرض الواقع.

وفي هذا الإطار قام الوزير ، يرافقة محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، بتسليم 9645 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي منها 7055 للعمالة غير المنتظمة، و2590 لصغار الصيادين، وذلك بحضور محمد عبد الوهاب مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

كما قام الوزير والمحافظ بتسليم 180 شنطة غذائية بمناسبة قرب شهر رمضان الكريم علي هذه الفئة من العمالة ، فضلا عن تسليم 5 شيكات بإجمالي 25 ألف جنيه مساندة انسانية لـ 5 حالات صحية واجتماعية .

وفي محافظة السويس قام الوزير يرافقة المحافظ اللواء عبد المجيد صقر بتسليم 3164 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي، منها 39 بوليصة لصغار الصيادين و 3125 للعمالة غير المنتظمة بالسويس ، كما تم تسليم 65 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة ، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بهذه الفئة ، واهتمام الوزارة بذوي الهمم والعزيمة على مستوى مديريات القوي العاملة على مستوى 27 بمحافظة، استيفاء لنسبة الـ5 % المقررة لهم .

كما شهد حصاد الأسبوع ، تسليم الوزير ٥٠٠ وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي ، للعمالة غير المنتظمة من عمال الزراعة في منطقة وادي الملاك بمحافظة الشرقية ، وتفقد الوزير، محطة تصدير الحاصلات الزراعية بمنطقة وادي الملاك بمحافظة الشرقية ، وشارك ، في زراعة أشجار الزيتون داخل مقر جامعة الزقازيق، فضلا عن زراعة أشجار الزيتون في منطقة وادي الملاك ضمن مبادرة "هنجملها" .

كما وزع الوزير ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الهدايا و"فوانيس رمضان" على الأطفال بدور رعاية البنين والبنات ، وأيضاً لمؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية السيدات القبطيات، في إطار الاحتفال بيوم اليتيم والذي يوافق الأول من إبريل ، والتقيا العمالة المصرية العائدة من الخارج بالمحافظة ، لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة ، حيث أكد الوزير فى لقائه أن حلم الوزارة الوصول لمليون مشروع على مستوى الجمهورية، توفر فرص عمل للشباب يديرها خريجي التدريب والعمالة العائدة، والتي بنجاحها يكلل نجاح الوزارة في توفير فرص عمل والقيام بدورها في المجتمع، نحو المساعدة في تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع كل الجهات المعنية.

وعلي جانب آخر أعلن الوزير ، أن الوزارة تمكنت من توفير 6343 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 4500 جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 65 شركة ومصنع قطاع خاص فى 14 محافظة لشغلها خلال شهر أبريل 2021 .

والتقي سعفان - خلال الأسبوع ، بديوان عام الوزارة ، المهندس أيمن الجوهري المدير العام لشركة سيسكو مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي لتقنية المعلومات والشبكات، والمهندس أحمد فاروق المدير الإقليمي للمسئولية المجتمعية للشركة ، والمهندس محمد أبو سديرة مدير التحول الرقمي ، لبحث إمكانية التعاون في تدريب الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة من خلال بروتوكول مشترك يتم توقيعه بين الوزارة والشركة خلال أيام .

وتم الاتفاق بين الجانبين علي تدريب 150 مدرباً في المرحلة الأولى ، يعقبها تولي المدربين تدريب 3000 متدرب على مدار سنتين ، وذلك فور توقيع بروتوكول التعاون الذي يتم الإعداد له من قبل فريق العمل المشترك بين الشركة والوزارة ، وقدم الوزير الشكر للشركة على هذه المبادرة التي تسهم في تطوير العملية التدريبية وتضع الشباب على الطريق الصحيح في مجال العمل التكنولوجي .

وامتد حصاد الأسبوع ليشمل تعيين 2662 شاباً ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات المنيا والغربية والسويس ، بلغت 60 ألف جنيه ، والتفتيش على 2146 منشأة لتطبيق أحكام القانون ، فضلاً عن إستخراج 2342 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 2342 عاملا.

كما حذرت ونفت وزارة القوي العاملة من جديد من أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص، باسم الوزارة على صفحات التواصل الاجتماعي ، والمواقع الإلكترونية المزيفة فيما يتعلق بصرف 500 جنيه كمساعدة لكل مواطن.

وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي بيانات تنشر على هذه المواقع والصفحات الوهمية والتي تقوم بنشر بعض البيانات والأخبار المغلوطة والتي لا تمس الحقيقة بصلة، ، وأن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة وصفحتها الرسمية.

وهنأ وزير القوي العاملة، اللواء أحمد رشدي محافظة الجيزة وشعبها بمناسبة العيد القومي للمحافظة،معربا عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة، والسعي الدؤوب لتحسين الخدمات والارتقاء بها، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم للنهوض بوطننا.

كما هنأ الوزير، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بمناسبة انتهاء ازمة السفينة العالقة بالمجرى الملاحي للقناة، مشيدا في برقية تهنئته لرئيس هيئة قناة السويس بالجهود الكبيرة في إنهاء أزمة السفينة "إيفرجيفين" العالقة بالمجرى الملاحي للقناة، مقدار ما أثبته عظمة وقدرة عمال الهيئة، الذين سطروا ملحمة وطنية في تعويم السفينة، يتحدث عنها العالم الأن، بسواعد وفكر مصري خالص.

وقام فريق عمل من مديرية القوي العاملة بالإسكندرية من إدارة بحوث العمالة بزيارات تفتيشية مفاجئة للمنشآت التي يعمل بها ذوي الهمم والعزيمة لمتابعة تشغيلهم والاطمئنان علي وجودهم داخل مكان العمل وتوفير كافة الوسائل اللازمة لدعمهم، بما يؤكد دمج تلك الفئة في محيط العمل مع غيرهم من الأصحاء، فضلا عن تمتعهم بما يتمتع به غيرهم من العاملين.

وامتد الحصاد ليشمل ، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، فى الحصول علي مستحقات ورثة العامل المتوفي "مجدي ع.ي.ع.أ" والذى وافته المنية طبيعياً في أثناء تواجده بالمملكة ، حيث كان يعمل بإحدى الشركات السعودية المحدودة بالرياض ، وذلك بعد التواصل مع إدارة الشركة وبلغت 46 ألفا و900 ريال سعودي، أي ما يوازي 191 ألفا و 695 جنيها مصرياً تقريبا.

كما تلقى سعفان ، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، لفت فيه إلي أن وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة تتجه لحماية الصحة العامة من خلال فرض التحصين من فيروس كورونا للعاملين بعدد من الأنشظة، وذلك ابتدا من شهر شوال 1442 هجرية ، و تقرير آخر لفت فيه إلي أن المملكة العربية السعودية وضعت 9 ضوابط لحج هذا العام منها : ضرورة حصول حجاج الداخل والخارج علي جرعات اللقاح المعتمدة بالمملكة ضد كورونا قبل مطلع شهر ذي الحجة .

واستطاع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 32 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 537 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 547 ألفاً و 374 دولاراً ، أى ما يعادل 8 ملايين و 566 ألفاً و 410 جنيهات مصرية تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وأخيرا تلقى الوزير تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل ، كشفت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي عن أن مجلس الوزراء بدولة الإمارات استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي.