طقس اليوم.. لطيف نهارا بارد ليلا.. والعظمى فى القاهرة 21

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار، الجمعة، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ولطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأن يكون باردا ليلا علي كافة الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة (40% تقريبا)، إلى جانب نشاط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلي مضطربة، وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 5ر1 متر و5ر2 متر، وأن تكون الرياح السطحية جنوبية غربية شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلي مضطربة، وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين و3 أمتار، وأن تكون الرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

الإسكندرية 19 12

وادي النطرون 20 12

طنطا 20 11

شبين الكوم 21 11

دمنهور 20 12

بلطيم 20 12

مطروح 18 11

السلوم 18 09

سيوة 21 09

بورسعيد 20 13

دمياط 20 12

الإسماعيلية 21 11

السويس 22 11

العريش 19 12

رفح 20 13

رأس سدر 21 11

نخل 20 06

نويبع 23 17

طابا 21 14

كاترين 17 04

الطور 27 14

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 24 14

مرسي علم 25 15

الفيوم 22 09

بني سويف 22 09

المنيا 23 10

أسيوط 23 10

سوهاج 24 11

قنا 25 11

الأقصر 26 12

أسوان 27 14

إدفو 27 13

أبوسمبل 28 13

الوادي الجديد 25 10

شلاتين 26 16

أبورماد 26 17

حلايب 25 18

رأس حدربة 24 18.