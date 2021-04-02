تشييع جثمان والد بسمة بوسيل بحضور أسرته فقط اليوم

تشيع جنازة والد بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسنى ظهر اليوم الجمعة، حيث توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وتقتصر الجنازة على أسرة المتوفى فقط، بسبب جائحة فيروس كورونا، ورفض نجم الجيل الإعلان عن مكان الجنازة رغبة منهم فى اتباع الإجراءات الاحترازية.

ونعت بسمة والدها ودعت له بالرحمة والمغفرة وكتبت عبر صفحتها إنستجرام: "راح القلب اللي كان بصبرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة أنه هو اللي كان حياتي كلها ... ربنا يرحمك يا أغلى من روحي يا أطيب أب في الدنيا ... إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتتقدم "دوت الخليج" بالتعازى للنجم الكبير تامر حسنى وزوجته فى مصابهما الأليم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.