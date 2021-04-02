انت الان تتابع تفاصيل خبر السياحة.. مصر استقبلت 500 ألف سائح في الربع الأول من عام 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قالت نائبة وزير السياحة غادة شلبي، الخميس، إن مصر استقبلت قرابة 500 ألف سائح خلال الفترة من يناير إلى مارس، وقالت شلبي في مقابلة مع سكاي نيوز عربية إن مارس شهد ضعف عدد السياح الذين وصلوا إلى البلاد في فبراير.

وأوضحت شلبي إن عائدات السياحة تراوحت بين 600 و 800 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021.

ويعد قطاع السياحة، الذي تضرر بشدة من الوباء، مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية للبلاد.

في يناير، قال وزير السياحة المصري خالد العناني إن حوالي 1.4 مليون سائح زاروا مصر اعتبارًا من ديسمبر منذ إعادة فتح منتجعاتها الساحلية في شرم الشيخ والغردقة ومرسى مطروح أمام الرحلات الدولية والسياح الأجانب في يوليو.

وذكر الوزير أن 3.4 مليون سائح زاروا مصر في عام 2020.

استقبلت مصر 13 مليون سائح في عام 2019. قبل اندلاع فيروس كورونا، كانت البلاد تتوقع استقبال 15 مليون سائح في عام 2020.

في يونيو، سمحت مصر للفنادق بالعمل بمعدلات إشغال مخفضة بنسبة 50 في المائة وفي إطار مجموعة من الإجراءات الاحترازية، بما في ذلك التطهير المنتظم بعد الإغلاق في مارس للمساعدة في وقف تفشي الفيروس.

للمساعدة في تعويض خسائر القطاع الحيوي وسط الوباء، استأنفت مصر الرحلات الدولية المنتظمة في جميع المطارات المصرية في يوليو مع السماح للسياح الأجانب بزيارة ثلاث محافظات ساحلية كجزء من المجموعات السياحية.

طلبت مصر من المسافرين تقديم شهادات PCR عند المغادرة والوصول منذ سبتمبر الماضي.