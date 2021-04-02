/625328/لبحث-سبل-تعزيز-العلاقات-مجلس-النواب-استقبل-وفود-برلمانية-الاسبوع-الماضى

شهد مجلس النواب،خلال الاسبوع المنقضى، استضافة عدد من الوفود القادمة، لتقديم التهنئة إلى رئيس المجلس، وإجراء مباحثات مع عدد كبير من المسئولين فى البرلمان.

أولاً: نشاط السيد رئيس مجلس النواب

• استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس -بمكتبه- صباح الاثنين الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، وذلك لتقديم التهنئة لسيادته لتوليه رئاسة مجلس النواب، بحضور المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على عمق العلاقات المصرية الاماراتية، ووحدة الأهداف في المجالات كافة، خاصة ما يتعلق بالعلاقات البرلمانية، ومن جانبه أكد سفير الإمارات قوة العلاقات المتميزة بين مؤسسات البلدين خاصة مجلس النواب المصري والمجلس الوطني الاتحادي، وما يقومان به من دور تشريعي ورقابي يسهم في صنع السياسات العامة وخطط التنمية في البلدين.

وانطلاقا ًمن العلاقات البرلمانية المتميزة بين مصر ودول القارة الافريقية:

• استقبل مجلس النواب وفداً برلمانياً رفيع المستوى برئاسة النائب الأول لرئيس برلمان مالاوي والذي أجرى مباحثات مع عدد من كبار المسئولين بمجلس النواب على رأسهم وكيل المجلس النائب محمد أبو العينين ورؤساء لجان الشئون التشريعية والدستورية والخطة والموازنة والشئون الافريقية وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية.

وكان مجلس النواب، قد وافق خلال جلسته العامة، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.