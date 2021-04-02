/625329/بدء-عملية-التسجيل-لإجراء-انتخابات-نقابة-الصحفيين

بدأت عملية تسجيل الصحفيين فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، منذ قليل، لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و 6 من أعضاء مجلس النقابة ،وذلك حال اكتمال النصاب القانونى بحضور 25%+1.

هذا وبدأ توافد الزملاء الصحفيين للتسجيل في الجمعية العمومية لانتخاب التجديد اللنصفي، لأعضاء مجلس نقابة الصحفيين والتي يجرى تنظيمها بنقابة المعلمين بالجزيرة، وهى المرة الأولى التى تنعقد خارج نقابة الصحفيين.

موعد بدء التسجيل

وفقًا للخطة الزمنية المحددة، سوف يستمر التسجيل حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ومن ثم يتم مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، وأنه فى حالة اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية بحضور (25% +1) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة، يبدأ الاجتماع مباشرة لمناقشة جدول الأعمال والذى يتضمن التصديق على تقرير مجلس النقابة في الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية فى 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021. وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى الجمعة 16 أبريل الجارى، ويكون انعقادها صحيحاً بحضور (25%) من الأعضاء المسددين للاشتراك، وينافس فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين 6 مرشحين على مقعد النقيب و56 مرشح لعضوية المجلس.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات تجرى فى 32 لجنة إنتخابية داخل مقر نادى المعلمين بالجزيرة بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية.