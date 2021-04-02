/625331/انتفاضة-برلمانية-بشأن-حادثة-قطارى-سوهاج-ورئيس-المجلس-يرجأ-مطالب-تشكيل-لجنة-تقصى-حقائق-لحين-انتهاء-التحقيق

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، يوم الأحد الماضى، مناقشة بشأن حادثة قطارى سوهاج، حيث تم التأكيد على ضرورة محاسبة المقصرين، فى كلمة من أعضاء التنسيقية.

جلسة الأحــد 28/3/2021

استهل المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى جلسته العامة بالوقوف دقيقة حداداً، وقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج، وتقدم رئيس المجلس باسمه وباسم السادة الأعضاء بخالص العزاء لجميع أسر الضحايا فى الحادث الأليم، داعياً المولى عز وجل أن يدخلهم الجنة بواسع رحمته، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

المستشار حنفى جبالى يشيد بتوجيهات الرئيس بشأن حادث قطارى سوهاج

هذا وأشاد رئيس المجلس بتوجيهات القيادة السياسية بتشكيل لجنة من الأجهزة المعنية لمتابعة الحادث، والوقوف على أسبابه، منوهاً أن مجلس النواب يتابع عن كثب الحادث من خلال لجنة النقل والمواصلات وما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة، مؤكداً أن مجلس النواب سيمارس دوره الرقابى عقب إعلان نتائج التحقيقات لمساءلة ومحاسبة المتسببين فى الحادث.

كما منح السيد رئيس المجلس الكلمة لرئيس لجنة النقل والمواصلات ورؤساء الهيئات البرلمانية ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسادة النواب الذين تقدموا بالشكر للقيادة السياسية والحكومة على حسن إدارة الأزمة، مطالبين بمحاسبة كل من تثبت إدانته فى الحادث وتحديد المسئولية السياسية، كما انتقدوا ما وصفوه "التصريحات العشوائية" لبعض المسئولين بشأن الحادث، مؤكدين أهمية تأهيل العنصر البشرى وتوفير مقومات الأمن والسلامة لمرفق السكك الحديدية.

رئيس البرلمان يرجأ الطلبات المقدمة من النواب بشأن حادثة قطارى سوهاج

وطالب أعضاء المجلس بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة الأسباب الحقيقة للحادث، فيما أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى أنه سيتم إرجاء كل الطلبات المقدمة من النواب بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن الحادث لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وضماناً لعدم وجود أى تعارض بين جهات التحقيق المختصة