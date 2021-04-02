أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-4-2021..ارتفاع جديد في الأسواق

/625332/أسعار-الذهب-اليوم-الجمعة-2-4-2021ارتفاع-جديد-في-الأسواق

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-4-2021، تصدرت محرك البحث الشهير “جوجل” مع بداية التعاملات اليومية الصباحية بقيمة 5 جنيهات، ليسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر757 جنيهًا، حيث جاء ارتفاع الذهب نتيجة ارتفاع السعر العالمى للأونصة إلى 1730 دولار.

دوت الخليج يرصد أسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة بالنسبة لكل عيار، بعدما تزايدت العمليات البحثية عن أسعار الذهب اليوم من قبل العديد من المواطنين والشباب المقبلين على الزواج.

أسعار الذهب اليوم

توقف سعر عيار 24 عند 865.75 جنيه، أما عن عيار 18 سجل 649 جنيها للجرام، وعيار 21 سجل 757 جنيها للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب 6320 جنيها، أونصة الذهب 1730 دولار.

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية انخفاض ملحوظ في أسعاره، الأمر الذي كان من شأنه زيادة حجم المبيعات والطلب على شراء المشغولات الذهبية التي كانت تشهد حالة من الركود منذ فترة كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار المتواصل.

سوق الصاغة المصري

كشف عدد من التجار المتواجدين في سوق الصاغة المصري، عن تحرك عمليتي البيع والشراء وخاصة الذهب عيار 18 الذي حصد على اهتمام العديد من المواطنين في محافظتي القاهرة والاسكندرية.

أما سعر الذهب العالمي عالميًا فقد عوض جزء من خسائره وارتفع سعر الأوقية نحو 1.6 دولار في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.10%، ليسجل سعر الأوقية 1686.8دولار، في الساعة 12:29 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.