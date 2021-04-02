/625330/الاتحاد-المصري-لكرة-القدم-يخاطب-صلاح-وليفربول-بعد-أحداث-مباراة-جزر-القمر

انتشرت صور في الفترة السابقة لأحداث وقعت بعد مباراة المنتخب المصري ومنتخب جزر القمر، مع اللاعب الدولي محمد صلاح لاعب الفريق الإنجليزي ليفربول، في لقاء مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا كاميرون، بالقاهرة.

وتقدم مسؤولو اللجنة الثلاثية بالاتحاد المصري لكرة القدم، باعتذار للدولي المصري محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول، عن الواقعة التي حدثت معه عقب لقاء الفراعنة وجزر القمر، يوم الإثنين الماضي، في ختام التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

في حين اندفع عدد من الأشخاص نحو صلاح عقب المباراة، من أجل التقاط الصور التذكارية معه، في مشهد أثار غضب نجم ليفربول خوفا من حدوث أي احتكاك أو تلامس، في ظل انتشار فيروس كورونا، وغياب رجال الأمن عن الملعب والظهور في وقت متأخر.

اكد الاتحاد المصري لكرة القدم اللممثلة باللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، للدولي محمد صلاح أنه سيبعث بخطاب رسمي لنادي ليفربول الإنجليزي بسبب ما حدث بعد مباراة مصر وجزر القمر، في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ومن الجدي بالذكر انتهت مباراة منتخب مصر ومنتخب جزر القمر برباعية نظيفة دون رد، لصالح الفراعنه، في لقاء الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة السابعة، من تصفيات كأس أمم إفريقيا كاميرون 2021.

أهداف المباراة

سجل الهدف الأولي في المباراة لاعب المنتخب المصري ولاعب نادي ارسنال الإنجليزي محمد النني من خلال تسديدة قوية من خلال تمريرة قصيرة من ركلة ركنية علي يسار المرمي من أقدام محمد مجدي أفشة، ويسددها بدقة ويسكنها الشباك في أعلي الزاوية اليسري للمرمي، في الدقيقة الـ 15 من عمر المباراة.

سجل الهدف الثاني محمد شريف لاعب المنتخب الأول لاعب المنتخب ولاعب النادي الأهلي في الدقيقة الـ 18 من عمر المباراة، من خلال تمريرة قصيرة من محمد مجدي أفشة لمحمد شريف في منطقة الجزاء، ويستلمها ويسكنها الشباك علي يمين الحارس.

سجل الهدف الثالث في المباراة والهدف الرابع لاعب المنتخب الوطني ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في الدقيقة 21 والدقيقة 25 من عمر المباراة، ليحقق أمنية مدرب جزر القمر قبل المباراة، ولكن ليس كل الأمنية.