جدة - نرمين السيد - وعقب انتهاء صلاة الصلح وقبل مرد الشماس قبلوا بعضكم بعضا، قام صاحبا النيافة بترقية الشماس وليم فؤاد لرتبة دياكون باسم "بيشوى".
وعلى صعيد آخر تم تدشين أوانى جديدة لخدمة مذابح الكنيسة، وشارك فى الصلاة عدد من الآباء كهنة الايبارشية.
يذكر أنه فى درجة الشماسية توجد 5 رتب وهى تصاعديا: "ابصالتس: تعنى المرتل وهى تقابل فى القبطية (ابصالموس) وهى تعنى مزمور أو ترتيلة، اغنسطس: كلمة يونانية تعنى قارئ فصول الكتاب المقدس، إبيذياكون: كلمة يونانية تعنى مساعد شماس، ذياكون: كلمة يونانية يقابلها (شماس) فى السريانية، وفى القبطية (ريف شمسى) وتعنى خادم ويساعد فى الوعظ والتعليم كما يُسمح له أن يناول الشعب من الدم الكريم بإذن من الأب المطران أو الأسقف، ارشى ذياكون: تعنى رئيس شمامسة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطرانا القدس وبورسعيد يرسمان دياكون ويدشنان أوانى للخدمة الكنسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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