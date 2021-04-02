صور.. وزيرا الأوقاف والشباب فى المنيا لافتتاح مسجدين وبعض المشروعات

جدة - نرمين السيد - استقبل أسامة القاضى، محافظ المنيا بالديوان العام للمحافظة، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات.





ومن المقرر أن يفتتح وزير الأوقاف مسجدين أحدهما مسجد الصحابة بمدينة العمال بحى أبوهلال بمدينة المنيا، والأخر بمركز أبوقرقاص، كما سيلتقى وزير الأوقاف بعدد من الأئمة والوعاظ. وأكد مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، سيتفقد خلال زيارته بالمحافظة عدد من المشروعات والمواقع بمدينتى المنيا ومغاغة، إذ سيتفقد المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى ودورى أندية بنادى المنيا كما سيفتتح حمام سباحة، ومول تجارى، ملعب خماسى، وصالة جيم بنظام بنادى مغاغة الرياضى. وسينقل التليفزيون المصرى على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد الصحابة بمدينة العمال بحى جنوب مدينة المنيا، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة، بالعيد القومى لها.

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