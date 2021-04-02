مطران شبرا وتوابعها يرسم 108 شمامسة برتبة مرتل

جدة - نرمين السيد - وقام الأنبا مرقس برسامة 108 شماسة برتبة (مرتل)، ودشن أوانٍ جديدة للخدمة بالمذبح، كما ألقى عظة روحية لشعب الكنيسة. وشارك فى صلوات القداس الإلهى كل الآباء الكهنة بالكنيسة، وذلك مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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