الزمالك يصل ملعب 5 جويلية لخوض مرانه الأول فى الجزائر استعداداً للمولودية

وصل فريق الزمالك، إلى ستاد 5 جويلية استعدادا لخوض تدريبه الأساسي استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها غدا السبت في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن يجتمع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق مع اللاعبين قبل انطلاق المران لشرح بعض الأمور الفنية والتكتيكية التي سيتم تطبيقها في تدريب اليوم.

وسيعقد كارتيرون مؤتمرا صحفيا بعد المران للحديث عن مباراة المولودية القادمة.

وكشف مصدر داخل بعثة الزمالك المتواجدة حاليا فى الجزائر، إصرار مسئولى النادى على اصطحاب شيف خاص مع البعثة خلال الرحلة لتجهيز كل الوجبات لأفراد الجهاز الفنى واللاعبين للوقاية من فيروس كورونا بشكل كامل، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من الفيروس، وتعقيم غرف اللاعبين بشكل مستمر طوال الوقت، وكذلك كل أدوات التدريب المستخدمة وتجنب الاختلاط بأى شخص سواء داخل الفندق أو خلال رحلة التوجه لملعب التدريب، وهو ما سيحدث أيضا أثناء خوض المباراة.

ويختتم فريق الزمالك، اليوم الجمعة، استعداداته لمباراة مولودية الجزائر، المقرر لها غدا السبت بالجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

ويعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، محاضرة فنية مع اللاعبين في فندق الإقامة مساء اليوم، للحديث عن ضرورة تحقيق الفوز في مباراة الغد، حيث لا بديل عنه لمواصلة المنافسة على تذكرة التأهل الثانية بجانب الترجي التونسي الذى ضمن التأهل، حيث يحتاج الفريق للفوز أمام المولودية وتونجيث السنغالي في آخر جولتين مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة الأخيرة أمام الترجي.

ويترأس بعثة الزمالك فى الجزائر، المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، ويرافق البعثة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة، الذي حرص على السفر لتزيل كافة العقبات التي قد تظهر أمام البعثة البيضاء على مدار الرحلة.