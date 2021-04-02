انت الان تتابع تفاصيل خبر الحلم أصبح حقيقة.. تعرف على مدينة الدواء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قام الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الخميس، بافتتاح مشروع مدينة الدواء في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، أنشأ المشروع على مساحة 180 ألف متر، وقسمت المساحة إلى مصنعين، بهما 20 خط إنتاج تقوم بتصنيع كل أشكال الأدوية مثل الأقراص و الكبسولات والكريمات إلخ ..، وذلك باستخدام أحدث التقنيات التي تعتبر الأعلى على مستوى العالم.

والمشروع يضم أيضًا 15 خط إنتاج، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 150 مليون عبوة سنويا.

ويتم التصنيع بأحدث الماكينات في العالم، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، و مهمة الكوادر البشرية الوحيدة هو ضبط البيانات اللازمة للتشغيل.

والماكينات أيضًا مزودة بكاميرات تنقي الأقراص غير المطابقة للمواصفات من ناحية الوزن أو اللون أوتوماتيكيا، و تنظف نفسها دون تدخل أي عنصر بشري.

وتهدف مدينة الدواء إلى توفير الدواء الآمن والفعَّال بأعلي جودة، و أن تكون مركز إقليمي للتصنيع، حيث أنها تعتبر بذلك أكبر مدينة تصنيع أدوية على مستوى الشرق الأوسط.

وتسعى مستقبليا إلى التعاون مع الشركات العالمية، والتصدير إلى جميع دول العالم.

وتتعاون مع شركات القطاع الخاص، للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي في مراحل المشروع الأولى، ثم التصدير بنسب تتراوح بين 25 إلى 30% من إنتاجها، وتسعى إلى الحصول على شهادات الاعتماد الأوربية، لتصدير إنتاجها.

وتركز مدينة الدواء على إنتاج أدوية علاج الأمراض المزمنة ومنها أدوية الضغط، والقلب، والسكر، والكلى، والمخ والأعصاب، والمضادات الحيوية، بالإضافة إلى أدوية علاج فيروس كورونا، إنتاج الأمصال واللقاحات مستقبليا.

كما يوجد في مدينة الدواء معامل بحث وتطوير وتأكيد جودة، وسيكون لها دور ثقافي وليس تصنيعي فقط عن طريق دعوة الأطباء لزيارتها للتعرف على أدويتها، والتعاون معهم لنشر ثقافة التحكم في الأمراض.