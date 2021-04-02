بسمة بوسيل تُرثي والدها: "راح القلب اللي كان مصبرني على قساوة الدنيا"

/625334/بسمة-بوسيل-ترثي-والدها-راح-القلب-اللي-كان-مصبرني-على-قساوة-الدنيا

أعلنت بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، وفاة والدها، حيث نشرت صورة لها ولأطفالها تجمعها معه، معلنة وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل رسالة الفنانة بسمة بوسيل لوالدها الراحل، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

رسالة بسمة بوسيل لوالدها

كتبت “بوسيل” رسالة مؤثرة لترثي والدها، قائلة: “راح القلب اللي كان بصبرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة انه هو اللي كان حياتي كلها ... ربنا يرحمك يا اغلى من روحي يا اطيب اب في الدنيا ... ان لله وان اليه راجعون”.

وتابعت بسمة، قائلة: “اللهم ارحم من عز على فراقه يا رب إن ابي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يا رب العالمين)). اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلاً خيرا من أهله، وأدخله الجنة بغير حساب وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار”.

وأضافت: “ربى أنه ليس معى ولكنه في قلبى في دُعائى انتقل إلى جوارك لكنه موجود في كل تفاصيل حياتى؛ اللهمّ أرحم أبى بقدر اشتياقى له اللهمّ انّ رحمتك وسعت كل شىء فأرحم أبى رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه”.

الجدير بالذكر، أنه سيتم تشييع جثمان والد بسمة بوسيل اليوم الجمعة، لتقتصر صلاة الجنازة على أسرة المتوفى فقط، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.