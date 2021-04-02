/625335/العامري-فاروق-يقاضي-مسؤولي-نادي-الزمالك

أعلن العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية لمقاضاة كل من خرج عن النص تجاهه بعد أزمة قمة السلة الأخيرة .

وخرج عدد من مسؤولي ونجوم نادي الزمالك بوجهون أصابع الاتهام نحو العامري فاروق في أمر إلغاء قمة الأهلي والزمالك في دوري كرة السلة، متحدثين عن رفضه القاطع لإقامة المباراة في ظل تواجد شيكابالا قائد فريق كرة القدم بالزمالك في صالة المباراة .

وقال العامري فاروق في تصريحات تلفزيونية : " لقد صمت لثلاثة أيام لإعطاء فرصة للناس لمراجعة أنفسهم لكن التجاوز والخروج عن النص سأتخذ إجراءاتي القانونية ضد أي شخص خرج عن الإطار تجاهي من الواضح أنه يجب أن يكون هناك وقفة لأن احترام الناس ليس شيئا قليلا " .

وأضاف : " هذه مباراة عادية ولست أول مرة أحضر فيها مباراة في صالة الزمالك تواجدت دائما في السنوات الأخيرة، وعلاقة الأهلي مع مؤسسة بحجم الزمالك مبنية على الاحترام، ما يجب أن يستوعبه الناس أن قول بعض الحديث للخروج عن المسؤولية ونحاول إنساب ما حدث لأشخاص آخرين عيب وغير مسؤول " .

وأكمل : " النادي الأهلي مع احترامي لكن اسمه لن يجعله يتمسك بلاعب يخرج أو يدخل أو يجلس، الأهلي قائم على ملف واحد فقط لا غير على احترام قيم ومبادئ وقواعد هذه سلطات جهاز رياضي يتدخل لو رأى مخالفة للقواعد لكن مجلس الإدارة يتدخل في حالة واحدة هي الانسحاب حينما يرى أن هناك قرار يجب أن يتخذه سيتدخل لكن الأهلي لم يقرر الانسحاب " .

واختتم : " من سمح لبعض الجماهير بالدخول للصالة قبل بدء المباراة بدقيقتين خاصة أن المباراة تقام داخل النادي وكل مسؤولي الزمالك قالوا بأنفسهم إن من حضر هم أعضاء النادي، حسنا من سمح لهم بالتواجد " .