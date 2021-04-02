/625336/كيفية-الاستعلام-عن-فاتورة-التليفون-الأرضي-شهر-ابريل

يبحث العديد من العملاء عن فاتورة التليفون الأرضي شهر ابريل وطريقة الاستعلام عبر محرك البحث الشهير “جوجل” خلال الساعات الماضية، ما جعل فاتورة إبريل تحتل الصدارة بين العديد من الخدمات اليومية التي يبحث عنها المواطنين.

دوت الخليج يكشف كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر ابريل، حتى يتمكن العملاء من الوصول إلى الفاتورة بكل سهولة ودفعها سواء بالشكل الالكتروني أو غيره.

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر ابريل

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر ابريل من خلال الدخول إلى موقع المصرية للاتصالات، ومن ثم عليك كتابة اسم المشترك، بجانب رقم الهاتف الأرضي المراد الاستعلام عن فاتوره مسبوقًا بكود المحافظة، والضغط على كلمة استعلام.

تتيح الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي، حتى يستطيع العميل تسديدها في 15 أبريل 2021 عن شهر مارس 2021، حيث تعطي الشركة فترة سماح طويلة كي يستطيع العميل السداد خلالها والتي تستمر حتى 14 مايو 2021 ليكون انتهاء فترة السماح المحددة من شركة WE كموعد نهائي لسداد فاتورة التليفون الأرضي، وفي 15 مايو 2021 تقوم الشركة المصرية للاتصالات بمنع العميل من إجراء اتصالات والسماح له باستقبال المكالمات فقط.

آخر موعد لسداد فاتورة التلفون الأرضي لشهر إبريل

تسائل العديد من المواطنين عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر إبريل، حيث توفر المصرية للاتصالات فرصة للعميل كي يتمكن من سداد فاتورة شهر إبريل في 14 يونيو 2021 آخر موعد لسداد الفاتورة قبل قطع الحرارة وفرض غرامة التأخير، وفي 15 يونيو 2021 تقوم شركة الاتصالات بقطع الحرارة عن التليفون ومنع العميل من استقبال أو إجراء مكالمات وفرض غرامة تأخير على عدم السداد للفاتورة.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

هناك طرق متعددة يمكن للعميل من خلالها دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر إبريل منها مراكز شركة WE (السنترالات)، خدمة Bee، خدمة فورى، خدمة سداد، خدمة خدماتي، خدمة مصاري، مكاتب البريد المختلفة، خدمة أمان، ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي، خدمة خدماتي، خدمة ممكن، خدمة فودافون كاش.

الجدير بالذكر، أن على جميع العملاء الإسراع في دفع فاتورة التليفون الأرضي بموعدها المحدد قبل قطع الخدمة، لذا عليك الدفع في الموعد المحدد من قبل شركة المصرية للإتصالات أو خلال فترة السماح.