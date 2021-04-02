بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الصحابة بالمنيا بحضور وزير الأوقاف

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وأسامة القاضى محافظ المنيا، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات.

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