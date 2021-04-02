مصر تستضيف الدورة 42  للمجلس التنفيذى لمنظمة الإيسيسكو  ديسمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا مقدمًا من الدكتورة غادة عبد البارى، أمين عام اللجنة الوطنية ووممثل مصر بالمجلس التنفيذى لمنظمة الإيسيسكو، بشأن اجتماعات الدورة الـ 41 للمجلس التنفيذى لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والتى استمرت على مدار يومى 30 -31 مارس 2021 عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة ممثلى الدول الأعضاء فى المجلس التنفيذى للمنظمة، باستثناء ممثلى جمهورية إندونيسيا، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية غامبيا.





وأشار التقرير إلى أن اجتماعات المجلس التنفيذى للمنظمة فى دورته الـ 41 بدأت بالجلسة الافتتاحية برئاسة الدكتور نواف العجارمة، الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية بالمملكة الأردنية الهاشمية، رئيس المجلس التنفيذى بالإنابة، وبمشاركة الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، والدكتور على زيدان أبو زهرى، رئيس الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر العام للإيسيسكو.

وفى كلمتها أشادت الدكتورة غادة عبد البارى، بمشروع الرؤية الجديدة المعدلة لمنظمة الإيسيسكو، مؤكدة أن الحوكمة الرشيدة للموارد البشرية والمالية ذات تدخل هادف ودقيق وجاذبة للكفاءات، مشيرة إلى التعاون الدائم والمستمر بين اللجنة الوطنية المصرية ومنظمة الإيسيسكو، مقترحة العمل على توسعة آفاق الشراكة والتنسيق استجابة للاحتياجات الوطنية، ولمواكبة المتغيرات الدولية والخيارات الاستراتيجية، وتعزيز التواصل مع اللجان الوطنية وتنويع الشراكات وتفعيلها مع المنظمات والمؤسسات الموازية، لتبادل الخبرات والمعارف وتحقيق التكامل وتفادى الازدواجية، والعمل على بناء قدرات اللجان الوطنية وتطوير مهارات العاملين فيها، ووضع ميثاق لتطوير هياكلها التنظيمية.

وأضاف التقرير أن أعمال الدورة الـ 41 للمجلس التنفيذى للإيسيسكو ناقشت تقارير أنشطة الإيسيسكو لعامى 2019 و2020، وعددًا من الوثائق الاستراتيجية المتعلقة برؤية الإيسيسكو المطورة، والمشاريع التى ستقوم قطاعات المنظمة بتنفيذها خلال الأعوام المقبلة، وكذا مشروع نظام كراسى الإيسيسكو، ومشروع نظام برنامج المهنيين الشباب، بالإضافة إلى الوضع المالى للمنظمة، ومشروع ميثاق اللجان الوطنية الذى تمت صياغته بالتواصل والتشاور مع الدول الأعضاء، فضلاً عن تقرير بشأن تطبيق الهيكل التنظيمى للإيسيسكو الذى أقرته الدورة الـ 40 للمجلس والتى انعقدت فى العاصمة الإماراتية أبوظبى نهاية يناير 2020، وبعض المقترحات التطويرية ذات الصلة.

واختتم التقرير بإقرار المجلس التنفيذى لمنظمة الإيسيسكو فى دورته الـ 41 استضافة جمهورية مصر العربية للدورة الثانية والأربعين للمجلس والمؤتمر العام للإيسيسكو، خلال شهر ديسمبر من عام 2021 فى القاهرة.