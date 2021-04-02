القوات المسلحة تحتفل بحصول كلية الضباط الاحتياط على شهادات الاعتماد ISO

وحصلت كلية الضباط الاحتياط على شهادة مواصفة (جودة التعليم - جودة الإدارة - سلامة الأغذية - جودة الأمن والسلامة المهنية - جودة البيئة).
وألقى مدير كلية الضباط الاحتياط كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وأكد فيها أن كلية الضباط الاحتياط تواصل دورها لإعداد أجيال قادرة على تحمل المسئولية متبعة كافة المعايير الدولية لصالح جودة العملية التعليمية.
حضر مراسم تسليم شهادات الاعتماد الدولية "ISO" مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ومدير كلية الضباط الاحتياط، وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلى الجهة المانحة وممثلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
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