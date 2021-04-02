موكب المومياوات الملكية.. محافظة القاهرة تضع اللمسات النهائية لخط السير

جدة - نرمين السيد - قامت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اليوم الجمعة، بالمرور الميدانى لمتابعة ومراجعة ماتم من أعمال لاستقبال «موكب المومياوات الملكيّة» الحدث الذى سيكون من أبرز المشاهد فى القرن 21، حيث تم العمل على قدم وساق لخروجه بأبهى صوره وبشكل بظهر قيمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة.





ووجهت نائب المحافظ، بالاستعداد التام والجاهزية القصوى ومتابعة جميع الأعمال المتعلقة بتطوير خط سير المومياوات الملكيّة.

موكب المومياوات الملكية

كما قامت نائب المحافظ، وفقا لبيان صحفى، بالمرور بنطاق أحياء السيدة ومصر القديمة، مشيرة الى أنه تم وضع تابلوه زراعى من الورود والأزهار بالقرب من كوبرى المانسترلى ليضفى مظهرا جماليا بخط السير، وتم رفع كفاءة كوبرى المانسترلى إلى جانب رفع كفاءة البلدورات وتقليم جميع الأشجار المارة بالمسار وتهذيب النجيلة وتنسيق الزهور.

وأشارت عبدالمنعم، إلى تنفيذ أعمدة إنارة مصممة بشكل كلاسيكى إلى جانب دهان باقى أعمدة الإنارة المارة بالمسار وصيانتها وتركيب الجرانيت أمام معهد الأورام، كما تم رفع كفاءة النافورة التجميلية بميدان فم الخليج ورفع جميع الإشغالات بسور مجرى العيون، بالإضافة إلى تجميل وتنظيف مجرى النيل ورفع أى مخلفات أو إشغالات من جانبى نهر النيل.

وأضافت نائب المحافظ أنه تم طلاء الأسوار، ورفع كفاءتها مع إزالة أى تشوهات من عليها مع طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق المؤدى إلى متحف الحضارة، واستكمال الأرصفة والبلدورات وتوحيد منسوب الأرصفة ورفع الإشغالات الخاصة ببائعى الفواخير، وإخلاء الأرصفة تماماً للمشاة و توحيد الواجهات للعقارات والمحال وأسوار المدارس بالميادين، بجانب مراجعة دهانات أجسام وأسوار الكبارى الموجودة بالمسار من الداخل والخارج.