صور.. أخبار اليوم تستعد للمشاركة فى انتخابات الصحفيين

جدة - نرمين السيد - وتجمع صحفيو المؤسسة من مختلف إصداراتها "أخبار اليوم - أخبار النجوم - أخبار الحوادث - اللواء الإسلامى"، منذ الصباح فى المؤسسة استعدادا للمشاركة. وينتخب الصحفيون، نقيبا جديدا من بين 6 مرشحين، ونصف أعضاء المجلس من 56 مرشحا لعضوية المجلس، منهم 21 مرشحا فوق 15 سنة عضوية و 35 مرشحا تحت 15 سنة عضوية.

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