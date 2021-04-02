حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم السبت 3-4-2021

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حظك اليوم برج الحمل السبت 3/4/2021
مهنياً: تمنحك الإنجازات العديدة دافعًا إضافيًا وكثيرًا من الحماس ، كما تساعدك في التغلب على العقبات التي واجهتها سابقًا في العمل.
عاطفياً: إذا أردت أن تتزوج أو تتزوج جدياً ، فتهنيئاً باختيار يوم يلي تاريخ ميلادك ولا يسبقه.
صحياً: أنت نشيط وحيوي. المرض لا يخيفك وأنت ترفض الاستلقاء على السرير.
حظك اليوم برج الثور السبت 3/4/2021
مهنياً: قد يتحسن وضعك المالي بشكل طفيف بسبب قلة المصاريف غير الضرورية ، ولا توقع على أي مستندات قبل التحقق من تفاصيلها وشروطها.
عاطفياً: أنت تتوق إلى احتضان من تحب ، وقد تفقد حنانه بسبب ظروف غير عادية أبعدتك عنه وفاقمت العلاقة بينكما
صحياً: الإرهاق الذي اشتكت منه سابقًا كان نتيجة الملل وعدم الرضا عن حياتك المهنية والعاطفية ، وليس سببًا طبيعيًا.
حظك اليوم برج الجوزاء السبت 3/4/2021
مهنياً: احترس من الخلافات والاصطدامات ، انتبه للتفاصيل ، توخ الحذر في التواصل وعند توقيع العقود أو عند اتخاذ الإجراءات لحلها
عاطفياً: أنت تنجح وتحل مشكلة أو خلاف اليوم. العلاقات جيدة والقلب سعيد والأعصاب مسترخية والعقل يهدأ.
صحياً: الصفا عنوان هذا اليوم على مستوى الصحة وعلم النفس.
حظك اليوم برج السرطان السبت 3/4/2021
مهنياً: لا تدع الأفكار السوداء تؤثر على عملك اليومي ، ولا يجب أن تثقل كاهل نفسك أكثر مما يمكنك التعامل معه لأنك حساس للغاية.
عاطفياً: ستختفي الآراء المختلفة أو المتضاربة من جهة ، ويختفي الارتباك ، وسيكون لديك شعور بالبهجة سيغمرك لفترة طويلة.
صحياً: تشعر بالحزن أو القلق ، وقد تنزعج ولا تستطيع تحمل المسؤولية.
حظك اليوم برج الأسد السبت 3/4/2021
مهنياً: كن حذرًا في اهتماماتك ولا تسمح لنفسك بأن تكون مخطئًا ، لكن عليك أن تظل هادئًا ومدركًا تمامًا.
عاطفياً: الأمور تبدأ في التحسن بشكل كبير للجميع ، ويمكنني أن أقول إنك مرتبط بحبيب ، وأشجعك على الانفتاح عليه لفهم طريقة تفكيره
صحياً: الذهاب إلى الفراش متأخرًا يضعف عزيمتك كثيرًا ويبقيك كسولًا..
حظك اليوم برج العذراء السبت 3/4/2021
مهنياً ، تثق بنفسك ، تتألق بجاذبية قوية ، تمارس السحر وتجذب الدعم ، تشع بشخصية غير عادية ، يوم رائع ومميز يحفزك على الاجتهاد والمثابرة.
عاطفياً: مهمتك اليوم هي تبديد مخاوف وشكوك أحبائك. حان الوقت لتحديد الأخطاء والاعتراف بها ، ثم البدء في العمل على تصحيحها والعودة إليها.
صحياً: عسر الهضم بسبب الإفراط في تناول الطعام ، تحتاج فقط إلى تناول كميات أقل من الطعام
حظك اليوم برج الميزان السبت 3/4/2021
مهنياً: هذا اليوم يبشر بالصلح والعودة إلى طبيعته ، رهنا باعتذار أو تنازل لبعض الزملاء الذين هاجموهم مؤخرا.
عاطفياً: لا تخجل أو تخاطر بعلاقتك ، لكن اعمل عقلك واستمع إلى قلبك وحدسك قبل أن تنطق أي كلمة قد تؤذي
المشاعر المفضلة
صحياً: خطر الإصابة بالكسور ومشاكل السمع وآلام الأسنان ، جرب الوخز بالإبر
حظك اليوم برج العقرب السبت 3/4/2021
مهنياً ، تستعيد حماسك ، وتكتسب الذكاء ، والقدرة على فهم وتحليل القضايا بعقل حاد ، وتكون مسرورًا بنتائج المفاوضات أو التسويات.
عاطفياً: الظروف رائعة للاقتراب وإحياء الذكريات الرائعة ، لذا كن ذكياً وحسّن علاقتك مع شريكك حتى تكسب عاطفته باستمرار.
صحياً: حب الطبيعة يدفعك للذهاب بين ذراعيها للسير فيها وتجعل حياتك أسهل.
حظك اليوم برج القوس السبت 3/4/2021
مهنياً: هذا اليوم يفتح لك آفاقا واسعة من الحب والازدهار والأمل بالمستقبل ، ولديك فرصة كبيرة لتقوية العلاقات مع بعض الزملاء.
عاطفياً: لماذا فاتتك فرصة ثمينة للتواصل مع من تحب؟ اليوم هو عذر لتحسين حياتك العاطفية وتقوية الروابط بينكما بالطريقة التي تريدها.
صحياً: لديك الحيوية التي تحتاجها للقيام بمجموعة متنوعة من الأنشطة الصحية.
حظك اليوم برج الجدي السبت 3/4/2021
مهنياً: ليس لديك رغبة في إزعاج الآخرين ، لكن لكل شيء حدود إذا كان هناك شيء يهمك بشكل مباشر
وهذا يزعجك ، لكن إذا حاول أحد الزملاء الإساءة إليك
عاطفياً: جو رائع يحيط بك وبشريكك من جميع الجهات مما يفتح الطريق
أمامنا مستقبل أفضل ، مليء بالورود وفرص عظيمة.
صحياً: لا تهمل التمارين التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية.
حظك اليوم برج الدلو السبت 3/4/2021
مهنياً: لديك أفكار قوية ومهارات إقناع جيدة ولديك سحر لا يضاهى.
وتحقق نجاحًا إيجابيًا ومطمئنًا سيجعل صورتك تلمع للجميع.
عاطفياً: أنت متحمس للعمل مع من تحب وتستمتع بتعاطفهم وردود أفعالهم معك ،
تحاول أن تبدأه أيضًا وتنجح.
صحياً: امنح نفسك أكبر قدر ممكن من الراحة لاستعادة الوضوح العقلي والقوة البدنية.
حظك اليوم برج الحوت السبت 3/4/2021
مهنياً: يجب أن تتجنب الأنانية في علاقاتك مع الآخرين ، وهذا سيكون له أثر إيجابي على مستقبلك المهني ، وستحصل على ترقية.
عاطفياً: يجب أن توضح لمن تحب شيئاً عما حدث مؤخراً ، وتكشف عن المستندات التي تود إخفاءها ، ولكن لفترة معينة ، حتى يعرف ما يدور حوله.
صحياً: أنت تعالج مشكلة صحية ملحة ويطلب منك إظهار الإرادة الحازمة.
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