حدث تاريخي في مصر | موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلي متحف الحضارة بالفسطاط

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محمد سياف - ابو ظبي - تستعد مصر لحدث تاريخي يوم 3 أبريل الجاري، ويتزين ميدان التحرير بداية من اليوم حتي ينطلق أول موكب المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة، وهو حدث فريد من نوعه حيث ينتظره العالم كله.

وأعلنت وزارة الداخلية عن استعدادها الكامل لتحويل الحركة المرورية، و تأمين موكب المومياوات الملكية المكون من 22 مومياء لنقلها من المتحف المصري بالتحرير لمتحف الحضارة بالفسطاط بمصر القديمة.

وقد صرحت وزارة الداخلية في بيان لها مساء اليوم الخميس الموافق 1 أبريل عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بأنه سوف يتم غلق جميع المداخل والمخارج المؤدية إلى ميدان التحرير، والمنافذ المؤدية إليها من كوبري 6 أكتوبر و كوبري 15 مايو، بالإضافة إلى غلق منطقة كورنيش النيل و الشوارع الجانبية المؤدية إليه بدءًا من كوبري قصر النيل حتي منطقة الاحتفال، كما سيتم غلق كوبري الجامعة وكوبري عباس للقادم من الجيزة، وغلق محطة كوبري السادات من الثانية ظهرا حتي التاسعة مساءً، بالإضافة إلى استعدادات الداخلية لتحويل هذه الطرق إلى طرق بديلة خلال فترة الاحتفالية.

و يستعد العالم لهذا الحدث التاريخي الفريد من نوعه السبت المقبل الموافق 3 أبريل الحالي، ولقد أصبح هذا الحدث التاريخي هو حديث لجميع الصفحات العالمية ، حيث ينتظره الكثيرون محتفلين مع المصريين بانطلاق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

تحيا مصر آمنة مستقرة في صفاء و رخاء.