وزير الشباب ومحافظ المنيا يتابعان المشروع القومى للموهوبين والبطل الأوليمبى

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وأسامة القاضى، محافظ المنيا المشروع القومى للموهوبين والبطل الأوليمبى لتنمية النشء بنادى المنيا الرياضى والذى يشمل ألعاب "الملاكمة، تنس الطاولة، المصارعة، التايكوندو".





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا والمحاسب عاطف عبد الجابر رئيس نادى المنيا، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، ومندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من نواب البرلمان والشيوخ. وشهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ المنيا ماراثون للدراجات من أمام مبنى الديوان العام على كورنيش النيل حتى نادى المنيا الرياضى. كما افتتح وزير الشباب والرياضة خلال زيارته لمحافظة المنيا اليوم، عددا من المنشآت الرياضية بنادى المنيا الرياضى منها، صالة جيم على مساحة 400 متر مربع، وتفقد تدريب الفتيات على الكرة الخماسية ومشروع "ألف بنت.. ألف حلم".

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