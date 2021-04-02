نقل المومياوات الملكية.. زاهى حواس: أكبر دعاية للسياحة المصرية

جدة - نرمين السيد - قال عالم المصريات الدكتور زاهى حواس، إن موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير لعرضها بمقرها الدائم داخل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط سيعد يوما عظيما لن ينسى فى التاريخ .





وأكد حواس فى تصريح له اليوم، أن هذا الحدث هو أكبر دعاية للسياحة والثقافة المصرية وأيضا السياسة لأن اسم مصر سيتردد فى كل مكان بالعالم.

نقل المومياوات الملكية

وأشار إلى أن الموكب يضم مومياوات 22 ملكا وملكة تبدأ بمومياء الملك سقنن رع (حوالى 1560ق م-1555 ق م)وهو من أهم ملوك الأسرة الـ 17 الطيبية، والذى شرع فى الكفاح ضد الهكسوس، ووافته المنية إثر سقوطه صريعا فى إحدى معاركه مع الهكسوس.

وأوضح أن قاعة المومياوات الملكية بمتحف الحضارة مستعدة لاستقبال ملوك وملكات مصر، ومجهزة بأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية والعرض المتحفى حيث سيتم عرض كل مومياء بجوارها التابوت الخاص بها وتماثيل الملك وقطع أثرية تعود لعصره ونتائج الأشعة المقطعية والـ (دى إن إيه) الخاص بأسباب وفاته إلى جانب معلومات عن التحنيط.

ويستقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط غدا 22 مومياء ملكية ترجع إلى عصر الأسر الـ 17، و 18، و 19، و20، من بينهم 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، كما استقبل فى شهر يوليو الماضى 17 تابوتا ملكيا.

نقل المومياوات الملكية

ويقع المتحف القومى للحضارة فى منطقة الفسطاط بالقاهرة على مساحة 33.5 فدان، منها 130 ألف متر مربع مبان، وهو يستوعب 50 ألف قطعة أثرية تحكى من مختلف عصور مصر القديمة، حتى التاريخ المعاصر ووقتنا الحاضر، ويطل موقع المتحف على بحيرة طبيعية، وهى بحيرة عين الصيرة، ويضم مجموعة من المخازن لحفظ الآثار مجهزة بأحدث التقنيات.

قام بتصميم المبنى الاستشارى المعمارى الدكتور الغزالى قصيبة، أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، وتم تصميم قاعات العرض الداخلى على يد المهندس المعمارى اليابانى أراتا إيسوزاكى، ويشيد المتحف بتمويل مصرى كامل يتوزع ما بين صندوق إنقاذ آثار النوبة بنسبة 45 %، والمجلس الأعلى للآثار بنسبة 55 %، فيما تقدم منظمة اليونسكو الدعم الفنى فى مجال التدريب، والاستشارات حول كيفية تنفيذ المتحف بطرق علمية حديثة .