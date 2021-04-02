صور.. ضياء رشوان يصل مقر انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين

جدة - نرمين السيد - وصل منذ قليل، الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إلى مقر انعقاد الجمعية العمومية، لإجراء انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة والنقيب، والتى تقام استثنائيا بنادى المعلمين بالجزيرة.





وينتخب الصحفيون نقيبا جديدا من بين ستة مرشحين، ونصف أعضاء المجلس من 56 مرشحا لعضوية المجلس، منهم 21 مرشحا فوق 15 سنة عضوية و 35 مرشحا تحت 15 سنة عضوية. وأعلنت اللجنة المشرفة، عن مد باب التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين حتى الساعة الثانية ظهرا.

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