عاجل.. السيدة انتصار السيسى: يوم اليتيم يعكس الحب والتآلف والرحمة

جدة - نرمين السيد - وأضافت قرينة الرئيس، خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": "يعتبر يوم اليتيم من أهم الأيام التى تعكس الحب والتآلف والرحمة فى قلوبنا جميعًا تجاه أبنائنا وبناتنا الذين فقدوا أقرب الناس إليهم، فلنكن لهم يد العون التى ترسم البسمة على شفاههم وتضمن لهم مستقبل آمن ومشرق".

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