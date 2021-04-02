صور.. التعليم العالى: بروتوكول تعاون بين جامعة الجلالة وبنك الكساء المصرى

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد الشناوى القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للتعاون الدولى وشئون المجتمع وخدمة البيئة، بشأن توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الجلالة وبنك الكساء المصرى، بهدف نشر الوعى للطلاب والسادة العاملين بالجامعة عن أهمية العمل التطوعى ودور بنك الكساء فى الخدمة المجتمعية.





وأشار التقرير إلى أن جامعة الجلالة تسعى إلى القيام بدورها المجتمعى من خلال دعم الفئات غير المقتدرة، والذى يعد صورة من صور التكافل الاجتماعى داخل الجامعة، إذ تهدف الجامعة إلى تقديم الدعم اللازم فى كل مجالات الحياة لغير القادرين خارج الحرم الجامعى، وتحمل المسؤولية تجاههم.

وأضاف التقرير أنه بموجب هذه الاتفاقية، سيقوم بنك الكساء المصرى بعمل حملات توعية داخل الجامعة للطلاب والسادة العاملين عن أهمية العمل التطوعى، كما سيقوم البنك بوضع صناديق لجمع التبرعات العينية والمادية من الطلاب وموظفى جامعة الجلالة، كما تم الاتفاق أيضا على تنظيم حملة توعية خلال شهر رمضان، وذلك للتعريف بالأنشطة المختلفة لبنك الكساء، وفرص التطوع فى الحملات المختلفة للبنك على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور الشناوى عن سعادته لتوقيع هذا البرتوكول، مؤكدا أن الجامعة حريصة على دعم المجتمعات المحلية، وليس فقط من خلال إطلاق المشروعات التنموية المختلفة وبرامج المسؤولية المجتمعية، بل بالنشاطات التى تحث على المشاركة الإيجابية من قبل الموظفين والطلاب، كما يتم دعم الأعمال التطوعية الأخرى، والمشاركة مع الجهات المختلفة فى المشروعات التنموية، لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية للأفراد بالجامعة وتفعيل دورهم الإيجابى فى المجتمع.

وفى نهاية الزيارة، تفقد ممثلو بنك الكساء المصرى الحرم الجامعى، ووضعوا خطة عمل خلال الفترة المقبلة، تماشيا مع الإنجازات الإنشائية داخل الحرم، حتى يعمل بكامل طاقته وافتتاح جميع المجالات الدراسية، ببرامجها المختلفة والتى تصل إلى أكثر من 60 برنامجا دراسيا، تحت 15 مجالا دراسيا، يلبى متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وقع البروتوكول الدكتور محمد الشناوى ممثلا عن جامعة الجلالة، وموسى عزت مدير التسويق، ومحمود عصام مدير العلاقات العامة، ممثلين عن بنك الكساء المصرى.