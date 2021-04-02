صور.. وزيرا الأوقاف والشباب ومحافظ المنيا يفتتحون مسجد الصحابة

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وأسامة القاضى، محافظ المنيا والدكتور خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات مسجد الصحابة بمنطقة مدينة العمال، بحى جنوب مدينة المنيا.





وأدى الحضور شعائر صلاة الجمعة من المسجد، إذ نقلها على الهواء مباشرة التليفزيون المصرى فى إطار احتفالات المحافظة، بالعيد القومى 102.



حضر الافتتاح الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، والدكتور مصطفى عبدالنبى رئيس جامعة المنيا، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وعدد من نواب البرلمان والشيوخ ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات الخدمية.



وتناول وزير الأوقاف فى خطبته التنمية الشاملة والتى تجرى على أرض مصر، وهى التى تشمل الإنسان من كل الجوانب وتشمل كذلك البنيان والعمران، مشيرا إلى أن مسجد الصحابة كان زاوية صغيرة، فتحول لمسجد كبير وتحولت المنطقة كلها من عشوائية إلى روضة محفوظ وبجوارها مدينة العمال، وذلك فى إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة لتحويل المناطق العشوائية إلى مناطق آمنة وهذا جزء من التنمية الشاملة، إضافة الى مبادرة تطوير الريف المصرى والتى أطلقها رئيس الجمهورية، ونحن هنا فى المنيا تنطلق المبادرة فى 5 مراكز وحوالى 192 قرية وهذا تأكيد على التنمية الشاملة.



وطالب الوزير بالسعى للحصول على الرزق وهى دعوة الله عز وجل لنا وعلينا إتقان العمل وصناعته ، ووجه تحيته لكل عامل وصانع وزارع، مؤكدا أن التنمية الشاملة لابد لها من قوة تحميها، فالاقتصاد لابد له من قوة تحميه والقوة تحتاج اقتصاد قوى يحميها والعلاقة بينهما طردية، مقدما التحية لجيشنا الوطنى الأبى الذى يحمى ولا يبغى، والشرطة عيون مصر الساهرة، داعيا المولى عز وجل بحفظ بلادنا من كل مكروه أو سوء، موصيا الحضور بالأيتام وطالب بعدم المساس بحقوقهم.



وعلى هامش زيارته للمحافظة، التقى وزير الأوقاف مع الأئمة والوعاظ بديوان عام المحافظة، إذ أكد على رسالة الإسلام بالحفاظ على الوطن ونشر المفاهيم السليمة وغير المغلوطة للدين، ووسطية الإسلام بين المواطنين بالمدن والقرى والنجوع، مؤكدا الدور الجاد للائمة والوعاظ خلال شهر رمضان المبارك.



وقال محافظ المنيا إن مسجد الصحابة يتوسط مشروعى تطوير روضة محفوظ، ومدينة العمال، بحى جنوب مدينة المنيا، والتى كانتا مدرجتين ضمن المناطق العشوائية غير الآمنة من الدرجة الثانية من حيث الخطورة، إذ تم التعاون بين المحافظة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، ضمن خطة تطوير منطقة مدينة العمال غير الآمنة، والتى بلغت تكلفة تطويرها حوالى 77 مليون جنيه.



وأشار المحافظ إلى أن المسجد يعد أحد إنجازات مشروع تطوير منطقة مدينة العمال إذ تم إدراج إعادة بناء مسجد الصحابة القديم، الواقع داخل منطقة التطوير وكانت مساحته لا تتجاوز 200م2، حيث تمت ازالته وإعادة انشاءه بتكلفة بلغت 5.4 مليون جنيه، على مساحة 400م2، ومكون من 3 أدوار ويشمل "صحن المسجد، ودورات للمياه، وميضأة، وغرف إدارية وخدمات، وقاعة مناسبات، ومكتبة".



وسيفتتح وزير الأوقاف خلال جولته بمحافظة المنيا مسجد آل عياد "بقرية نجع على حسن، بقرية نزلة أسمنت"، بمركز أبوقرقاص.