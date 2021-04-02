مد التسجيل لمدة ساعة لعدم اكتمال الجمعية العمومية للصحفيين

قال خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، إنه تقرر مد فترة التسجيل لمدة ساعة إضافية، بسبب عدم اكتمال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

كان المرشحيين ال6 لمنصب النقيب قد وافقوا على مد التسجيل لمدة ساعة بسبب عدم اكتمال الجمعية العمومية.

وطالب عدد من الصحفيين بمد فترة التسجيل لمدة ساعة إضافية بعد مد العشر دقائق.

كانت اللجنة قد فتحت باب التسجيل منذ العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر، وتم مدها حتى الواحدة، ثم الواحدة والنصف، ثم تم مدها حتى الثانية،ثم تم مدها حتى 3 عصرا.

وكان آخر معدل لتسجيل الحضور أعلنته اللجنة قد بلغ 1400 عضو.

وناشد ميري، أعضاء الجمعية العمومية بتسجيل الحضور حتى تكتمل الجمعية العمومية، موضحا أننا نحتاج إلى تسجيل ألف صحفي إضافيا حتى تكتمل الجمعية العمومية.

تجري نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة 2 أبريل، الانتخابات على مقعد النقيب رقم 23، و6 أعضاء للمجلس "التجديد النصفي" رقم 52 في تاريخ النقابة، وذلك بمقر نادي المعلمين بالجزيرة.

ويكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور نحو 2479 صحفيًا يمثلون 25% +1 من عدد المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.

ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ما يلي:

1- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في 15 مارس 2019.

2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من (مارس 2020) حتى (فبراير 2021).

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31- 12- 2019، وكذلك المنتهية في 31- 12- 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.

4- إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفي لـ(6) من أعضاء المجلس، في حالة الإعادة على منصب النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

5- ما يستجد من أعمال.

كشوف المرشحين

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين مارس 2021.

6 مرشحين على مقعد النقيب

وشملت قائمة المرشحين على منصب النقيب: ضياء رشوان "الأهرام"، رفعت رشاد "أخبار اليوم"، سيد الإسكندراني "الجمهورية"، طلعت هاشم "مصر الفتاة"، كارم يحيى "المشهد"، محمد مغربي "الشعب".

21 مرشحًا "فوق السن"

وضمت قائمة المرشحين على مقاعد مجلس النقابة فوق 15 سنة عضوية 21 مرشحا هم: إبراهيم أبو كيلة "الجمهورية"، أسامة شحاتة "الجمهورية"، السيد حجازي "الأهرام"، جمال عبدالرحيم "الجمهورية"، حسين الزناتي "الأهرام"، خالد البلشي "حر"، صفوت عبد العظيم وهبه "الأهرام"، عبد الرءوف خليفة "الأهرام"، فكرية أحمد "الوفد"، محمد بهجت "الأهرام"، محمد خراجة "الأهرام"، عبدالمجيد عبدالرازق "الأهرام"، محمود صبري "الأهرام"، ممدوح الصغير "أخبار اليوم"، نور الهدى زكي "العربي"، هاني عمارة "الأهرام"، هبة محمد باشا "الأهرام"، هيثم فوزي رخا "الأهرام"، وجدي رزق "الأهرام"، ياسر سليم "القومية".

35 مرشحا "تحت السن"

وضمت قائمة المرشحين تحت الـ 15 سنة عضوية 35 مرشحا هم: أبوالسعود محمد "المصري اليوم"، أحمد الدمرداش "أموال الغد"، أحمد صبري "الديار"، أحمد محفوظ "حر"، إسلام أحمد أبازيد "السوق العربية"، إكرام منصور "الجمهورية"، الشحات مصطفى سرحان "الغد"، أيمن عبدالمجيد "روز اليوسف"، أيمن مصطفى "الصباح"، حسام السويفي "الفجر"، حسين متولي "البديل"، داليا أبوشقة "مجلة الإذاعة والتليفزيون"، دعاء النجار "الجمهورية"، ريمون فرنسيس "حر"، سامي عبدالراضي "الوطن"، سامية فاروق "الوفد".

كما ترشح أيضًا كل من: سمية العجوز "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، طه حسن إبراهيم "السوق العربية"، علاء عمران "الجمهورية"، علي حلبي "أخبار اليوم"، عمر عمار "الإذاعة والتليفزيون"، عمرو بدر "الدستور"، عوني نافع "الدستور"، كرم من الله السيد أحمد "مؤسسة أخبار اليوم"، محمد السيد أبوزيد "الشروق"، محمد سعد عبدالحفيظ "الشروق"، محمد منير توفيق "المساء"، محمود عابدين "الدستور"، محمود الضبع "اليوم السابع"، مساعد الليثي "النبأ"، هيثم النويهي "أخبار اليوم"، هيثم بطاح "اليوم"، وائل السادات "البديل"، وليد صلاح "الدستور"، ياسر مصطفى "الأمة".