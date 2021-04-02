وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية ”أبناء مصر”..وتتناول الإفطار مع ٥٠٠ ابن من...

في إطار الاحتفالات بيوم اليتيم، حرصت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي علي تناول وجبة الإفطار مع ٥٠٠ ابن من أبناء دور الأيتام، وذلك خلال الاحتفالية التي تقام داخل مجمع دور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة تحت اسم احتفالية "أبناء مصر".
كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي طابور عرض شارك فيه أبناء وبنات دور التربية بالجيزة، وتخلله عرض الأناشيد الوطنية وتحية العلم وعزف النشيد الوطني.
ومن المقرر أن تشهد فاليات اليوم تنظيم فقرات ترفيهية للأطفال وفقرات متنوعة تستعرض مواهب الأطفال، بالإضافة إلي توزيع جوائز على الأبناء في أجواء يسودها البهجة والسرور.
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