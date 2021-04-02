العناية الآلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار بعد انفصالهم قبل محطة أسيوط

أنقذت العناية الآلهية فجر اليوم الجمعة ركاب 6 عربات قطار النوم المتجه من القاهرة لإلى أسوان من الموت المحقق بعد أن انفصلت العربات من القطار وتوقفت بمحطة منقباد بمحافظة أسيوط وأكمل القطار طريقه حتي وصل محطة قطار أسيوط.

وكانت غرفة عمليات المحافظة، تلقت إخطارا فجر اليوم يفيد وصول بلاغا بإنفصال 6 عربات من قطار النوم 82 وملاحظة الواقعة بعد وصول القطار لمحطة أسيوط بالمحافظة ، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولي محطة السكة الحديد وسكرتير عام أسيوط لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة.

وأشارت المعاينة إلى أن العربات الـ6 تتبع قطار النوم 82 المتجه من القاهرة لأسوان والقطار المكون من 13 عربة انفصلت عنه الـ6 عربات الأخيرة ومحملة بالركاب واستكمل القطار سيره بـ7 عربات فقط دون العربات الأخيرة، التى تعطلت على شريط السكة الحديد بعد محطة منقباد وكان القطار وصل محطة الأزهر التالية لها.

وعلى الفور تم سحب العربات بواسطة جرار قطار آخر وتم وصل العربات المنفصلة، وربطها بالقطار وإتمام الصيانة اللازمة واستكمل القطار رحلته دون وقوع خسائر في الأرواح وتحرر المحضر اللازم.