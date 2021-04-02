الأهلي يرتدي الزي البديل أمام المريخ السوداني فى دوري الأبطال

يرتدي الأهلي، زيه البديل المكون من القميص الرمادي والشورت الأسود والجورب الأسود، في مباراة المريخ السوداني المقرر إقامتها في الثالثة عصر غد السبت، على أن يرتدي بطل السودان طاقم من اللون الأحمر بالكامل، وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني للمباراة، الذي عقد صباح اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد السوداني لكرة القدم.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، من حيث موعد الوصول إلى الملعب، وبدء عملية الإحماء، كما تم الاتفاق على الألوان الخاصة بقمصان كل فريق.

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي زيه البديل المكون من القميص الرمادي والشورت الأسود والجورب الأسود، على أن يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأصفر بالكامل، ويرتدي فريق المريخ طاقما من اللون الأحمر بالكامل.

وحضر الاجتماع الفني كل من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، وعمرو محسب، إداريا الفريق. ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام المريخ السوداني غدا السبت، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا،

ويسعى لتحقيق الفوز ورفع رصيده إلى10 نقاط، وحسم التأهل إلى الدور التالي. ونجح الأهلي في تحقيق فوز كبير خارج الديار، على فيتا كولب الكونغولي بثلاثية نظيفة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في البطولة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، بعد خوض 4 مباريات، حقق الفوز في مباراتين منها أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.