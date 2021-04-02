السيدة انتصار السيسى: يوم اليتيم يعكس الحب والتآلف والرحمة في قلوبنا جميعًا

قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، إن يوم اليتيم يعتبر من أهم الأيام التي تعكس الحب والتآلف والرحمة في قلوبنا جميعًا تجاه أبنائنا وبناتنا الذين فقدوا أقرب الناس إليهم، فلنكن لهم يد العون التي ترسم البسمة على شفاههم وتضمن لهم مستقبل آمن ومشرق. جاء ذلك في منشور علي صفحة السيدة انتصار السيسى بموقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك".

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