انت الان تتابع تفاصيل خبر إغلاق طرق القاهرة مساء السبت على طول طريق موكب المومياوات الملكية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قالت وزارة الداخلية إنها ستغلق مؤقتًا مساء السبت عددًا من الطرق والجسور الرئيسية في القاهرة استعدادًا لاستعراض موكب المومياوات الملكية المصرية المرتقب.

وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، سيتم إغلاق عدة طرق أمام المركبات والمشاة يوم السبت من الساعة 6 مساءً حتى 8:30 مساءً، بما في ذلك نقاط الدخول الرئيسية إلى ميدان التحرير الشهير ومحطة مترو السادات.

قالت الوزارة إنه سيتم إغلاق نقاط الدخول والخروج لميدان التحرير بما في ذلك كوبري 6 أكتوبر وكوبري 15 مايو، كما سيتم إغلاق كوبرى قصر النيل وكوبري الجامعة وكوبري عباس وطريق مصر حلوان.

وأشارت الوزارة أيضًا إن محطة مترو السادات ستغلق من الساعة 12 ظهرا حتى 9 مساء يوم السبت.

في غضون ذلك، تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الخميس، الاستعدادات النهائية لموكب المومياوات الملكية، حيث تفقد مسار العرض من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وتم الانتهاء من أعمال الزينة والعناصر الأخرى ذات الصلة على طول الطريق، وخاصة في منطقة وسط المدينة.

وقال مدبولي إن مصر تستعد لحدث نادر في التاريخ.

من المقرر نقل اثنتين وعشرين مومياء مصرية ملكية إلى NMEC في عرض طال انتظاره في شوارع القاهرة يوم 3 أبريل.

سيتم نقل المومياوات الملكية، إلى جانب 17 تابوتًا ملكيًا من الأسر 17 و 18 و 19 و 20، إلى المتحف، بما في ذلك 18 مومياء للملوك وأربع ملكات.

وتشمل المومياوات الملكية الملوك رمسيس الثاني وستي الأول وسقنن رع وتحتمس الثالث، بالإضافة إلى الملكات حتشبسوت ومريت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول وأحمس نفرتاري زوجة الملك أحمس.

سيعيد الموكب الملكي المصريين إلى العصر المصري القديم، عندما تم نقل الملوك والملكات إلى مقابرهم.

سيتم نقل المومياوات الملكية على نهر النيل وبعد ذلك سترافقهم عربات وخيول.