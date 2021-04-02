غلق عدد من الطرق تزمنًا مع مرور موكب المومياوات الملكية.."تعرف عليها"

/625345/غلق-عدد-من-الطرق-تزمنا-مع-مرور-موكب-المومياوات-الملكيةتعرف-عليها

تصدر موكب المومياوات الملكية مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومحرك البحث الشهير “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية، تزمنًا مع ترقب العالم الموكب الذهبي للمومياوات الذي سينطلق غدًا السبت من المتحف المصري متجهًا إلى متحف الحضارة المصرية في الفسطاط.

دوت الخليج يرصد الطرق التي من المقرر غلها غدًا السبت تزمنًا مع تحرك موكب المومياوات الملكية لتأمين موكب نقل 22 مومياء، من بينهم رمسيس الثاني، والملكة حتشبسوت، سقنن رع، تحتمس الثالث.

الطرق المغلقة تزمنًا مع موكب المومياوات الملكية

تشهد محافظة القاهرة غلق عدد من المحاور والطرق غدًا السبت، تزامنًا مع تحرك موكب المومياوات الملكية الذهبي، حيث أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار الاحتفال بالحدث العالمى الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية المتواجد في الفسطاط مرورًا بشارع كورنيش النيل، فقد تقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد غدًا السبت، من الساعة 6 مساء إلى الساعة 8.30 مساء.

تغلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وكذا غلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبرى الجلاء فى الاتجاة القادم من الجيزة، وكذلك منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءً من كوبرى قصر النيل حتى منطقة الإحتفال، وكذا غلق كوبرى الجامعة وكوبرى عباس للقادم من الجيزة ، وطريق (مصر – حلوان) فى إتجاه ميدان أثر النبى ، وكذا غلق منازل كوبرى المنيب وطريق الأوتوستراد التى تؤدى إلى ميدان أثر النبى.

غلق محطة مترو السادات

أعلنت هيئة مترو الأنفاق غلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظ حتى الساعة 9م، حيث سيتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة للطرق البديلة خلال تلك الفترة، وذلك على النحو الموضح بالموقع الرسمى لوزارة الداخلية.