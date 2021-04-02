/625347/رسالة-هامة-من-انتصار-السيسي-في-يوم-اليتيم

أكدت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يوم اليتيم يعتبر من أهم الأيام التي تعكس الحب والتآلف والرحمة في قلوبنا جميعًا تجاه أبنائنا وبناتنا الذين فقدوا أقرب الناس إليهم.

دوت الخليج يرصد رسالة السيدة انتصار السيسي في يوم اليتيم الذي يوافق أول جمعة من إبريل في كل عام، حيث لافتت إلى أهمية هذا اليوم بالنسبة للأيتام.

رسالة انتصار السيسي في يوم اليتيم

كتبت قرينة الرئيس عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، قائلة: “فلنكن لهم يد العون التي ترسم البسمة على شفاههم وتضمن لهم مستقبل آمن ومشرق”.

وتحتفل الأمة العربية بـ"يوم اليتيم"، الذى يوافق أول جمعة من شهر أبريل، من كل عام، وذلك للاحتفال مع الأطفال الأيتام، وذلك لزيارة دور الأيتام والاحتفال بالأطفال وتعويضهم عن فقدان الأب والأم.