/625337/تعرف-علي-معلق-مباراة-الأهلي-والمريخ-السوداني

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام المريخ السوداني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في لقاء يسعى خلاله المادر الأحمر في حسم بطاقة التأهل من خلال تحقيق نتيجة إيجابية سواء بالتعادل او تحقيق الفوز على بطل السودان.

وأسندت شبكة قنوات Bein sport مهمة تعليق مباراة الأهلي والمريخ للمعلق الجزائري حفيظ دراجي والتي من المقرر إنطلاقها في الثالثة من مساء غد السبت علي ملعب المريخ في العاصمة السودانية الخرطوم. يدخل الأهلي المباراة في المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى برصيد ٧ نقاط، من أصل ٤ مباريات خاضها المارد الأحمر حقق الفوز في مباراتين وتلقى هزيمة وحيدة بينما كان التعادل حاضرا في مباراة.

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