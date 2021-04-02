/625338/نادر-مصطفى-وزير-الدولة-للإعلام-تهرب-من-مسألة-البرلمان-بسبب-موقفه-السياسي-وأعتقد-أن-الشعب-هاينسى-فيديو

أجاب وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على سؤال مدير تحرير موقع دوت الخليج، محمود فايد، بشأن عدم استجابة وزير الدولة للإعلام على تقرير اللجنة بالرغم من كونه أحد النواب السابقين، والعالم بأصول الدستور واللائحة.

نادر مصطفى يرد على سؤال :لماذا تهرب وزير الدولة للإعلام من الحضور أمام البرلمان؟

وقال وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، نادر مصطفى:" - أتمنى أن يوجه هذا السؤال إلى وزير الدولة للإعلام، لأنه موقف من الصعب فهمه أو إدراكه، فقد انتظرت منذ اللحظة الأولى، من البيان الأول تفسير وتوضيح كافة القضايا التى تمس المواطنين من قبل الوزير، ولكنه لم يفعل ذلك.

نادر مصطفى: موقف الوزير السياسي وراء امتناع الوزير عن الاستجابة للبرلمان

وأحال عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نادر مصطفى، موقف الوزير من عدم الاستجابة للبرلمان، إلى موقفه السياسي قائلًا:" لماذا لا يكون الاعتذار هو موقف سياسي من الوزير، أو ليس لديه التقدير الكافى لما نقوم به البرلمان، فقد كنت أتمنى أن يصحح الوزير أو يترك ملاحظات على التقرير الصادر بشأنه، أو يأتى للبرلمان للنفى أو إثبات صحة ما تذكره التقارير، ولكنى أعتقد أن الوزير بنى موقفه على أساس سياسي، ورؤية تتضمن " أن الشعب المصرى هاينسى وأن هناك أولويات أمامه بدلًا من الإعلام".

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع وكيل لجنة الثقافة والإعلام، نادر مصطفى، بمدير التحرير، محمود فايد، فى ندوة حوارية بموقع دوت الخليج الإخبارى، حيث تم طرح العديد من الأسئلة المتعلقة بالاستجواب المقدم من النائب والموجه ضد وزير الدولة للإعلام.