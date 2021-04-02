/625339/بعد-تحديدها-رسميا-تعرف-على-مواعيد-مباريات-مصر-في-تصفيات-كأس-العالم
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " عن المواعيد الرسمية والنهائية لمباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢ قطر .
ويتأهل ٥ منتخبات فقط إلى نهائيات كأس العالم من أصل ٤٠ منتخب مقسمين إلى ١٠ مجموعات كل مجموعة تضم ٤ منتخبات .
يتأهل المتصدر من كل مجموعة إلى الدور الإقصائي الذي يتواجه فيها المتصدرين العشرة في مباريات بنظام الذهاب والإياب، ليتأهل منهم ٥ منتخبات فقط .
ووقعت مصر في المجموعة السادسة برفق كلا من ليبيا ، أنجولا ، الجابون .
ويقدم لكم موقع دوت الخليج المواعيد الكاملة لمباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ المقامة بقطر والتي جاءت كالٱتي :
موعد مباراة مصر وأنجولا بالجولة الأولى
5 أو 6 أو 7 أو 8 يونيو 2021 .
موعد مباراة الجابون ومصر في الجولة الثانية
11 أو 12 أو 13 أو 14 يونيو 2021 .
موعد مباراة مصر وليبيا الجولة الثالثة
1 أو 2 أو 3 أو 4 سبتمبر 2021 .
موعد مباراة ليبيا ومصر في الجولة الرابعة
5 أو 6 أو 7 سبتمبر 2021 .
موعد مباراة أنجولا ومصر في الجولة الخامسة
6 أو 7 أو 8 أو 9 أكتوبر 2021 .
موعد مباراة مصر والجابون في الجولة السادسة
10 أو 11 أو 12 أكتوبر 2021 .
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