/625339/بعد-تحديدها-رسميا-تعرف-على-مواعيد-مباريات-مصر-في-تصفيات-كأس-العالم

ويتأهل ٥ منتخبات فقط إلى نهائيات كأس العالم من أصل ٤٠ منتخب مقسمين إلى ١٠ مجموعات كل مجموعة تضم ٤ منتخبات .

يتأهل المتصدر من كل مجموعة إلى الدور الإقصائي الذي يتواجه فيها المتصدرين العشرة في مباريات بنظام الذهاب والإياب، ليتأهل منهم ٥ منتخبات فقط .

ووقعت مصر في المجموعة السادسة برفق كلا من ليبيا ، أنجولا ، الجابون .

ويقدم لكم موقع دوت الخليج المواعيد الكاملة لمباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ المقامة بقطر والتي جاءت كالٱتي :

موعد مباراة مصر وأنجولا بالجولة الأولى

5 أو 6 أو 7 أو 8 يونيو 2021 .

موعد مباراة الجابون ومصر في الجولة الثانية

11 أو 12 أو 13 أو 14 يونيو 2021 .

موعد مباراة مصر وليبيا الجولة الثالثة

1 أو 2 أو 3 أو 4 سبتمبر 2021 .

موعد مباراة ليبيا ومصر في الجولة الرابعة

5 أو 6 أو 7 سبتمبر 2021 .

موعد مباراة أنجولا ومصر في الجولة الخامسة

6 أو 7 أو 8 أو 9 أكتوبر 2021 .

موعد مباراة مصر والجابون في الجولة السادسة

10 أو 11 أو 12 أكتوبر 2021 .