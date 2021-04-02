أخبار الطيران السعودي الدولي اليوم 2-4-2021

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أخبار الطيران السعودي الدولي اليوم الموافق 2-4-2021، لاتزال العمليات البحثية قائمة عن موعد فتح الطيران في المملكة العربية السعودية، حتى يعثر المواطنين على الموعد النهائي وما إن كان هناك مستجدات حول الموعد المعلن.

دوت الخليج يكشف أخبار الطيران السعودي الدولي اليوم،حتى يستطيع المواطن مواكبة آخر المستجدات التي تطرأ على الطيران السعودي الدولي، حيث هناك العديد من مواطني الدول التي منع دخول رعاياها إلى المملكة متضررين من استمرار غلق الطيران حتى اللحظة الراهنة.

أخبار الطيران السعودي الدولي اليوم

تستأنف المملكة العربية السعودية حركة الطيران السعودي المصري في يوم 17 مايو المقبل، ليتمكن المواطنين والعاملين الذي توقفت مصالحهم من السفر وإستكمال حياتهم بشكل طبيعي، فضلًا عن الحجاج الذين لايزالوا يبحثون عن مصير الحج هذا العام في ظل استمرار معاناة العالم من فيروس كورونا المستجد.

توقفت حركة الطيران السعودي في فبراير الماضي بسبب انتشار الموجة الثانية من الفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وظهور السلالة الجديدة المتحورة الأكثر شراسة والأسرع انتشارًا بين المواطنين بمختلف دول العالم.

المملكة العربية السعودية تواجه ارتفاع أعداد فيروس كورونا

اتخذت المملكة العربية السعودية عدة إجراءات من شأنها مواجهة فيروس كورونا المستجد منذ اللحظة الأولى وحتى الآن، في محاولة منها للحد من ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات التي اخذت المنحنى التصاعدي منذ فترة، وبالفعل تمكنت من خفض الأعداد بشكل ملحوظ.

شروط الحج والعمرة الجديدة

حددت وزارة الحج والعمرة السعودية عدة اشتراطات جديدة لمنح تصاريح الحج والعمرة للمقيمين بالأراضي السعودية وذلك عن طريق تطبيق "اعتمرنا" وإثبات الحالة الصحية عن طريق تطبيق "توكلنا" على الهاتف المحمول، ولعل أبرز هذه الاشتراطات هي أن يمنح التصريح لمن هم أكبر من 18 سنة وأقل من 70 سنة حتى لو تم تطعيمهم بلقاح الفيروس وذلك للتأكد من قدرته على مشقة الحج والاعتمار دون إصابته بالفيروس اللعين لأن الأطفال دون 18 وكبار السن أكبر من 70 سنة أكثر الفئات تعرضا للإصابة.

الجدير بالذكر، أن الدول التي تم تعليق دخولها إلى المملكة العربية السعودية هي كلًا من الأرجنتين، الإمارات وألمانيا وأمريكا وإندونيسيا وأيرلندا وإيطاليا وباكستان والبرازيل والبرتغال والمملكة المتحدة وتركيا وجنوب أفريقيا والسويد والاتحاد السويسري وفرنسا ولبنان والهند واليابان.